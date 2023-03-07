Песков рассказал, что обсуждал Путин на закрытом заседании Совбеза: новости СВО за 6 марта

— Состоялось обсуждение, там же речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске, — заявил Песков, отметив, что «будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий».

В соцсетях появилась информация о подготовке удара по Курской области. В МЧС назвали это фейком

По социальным сетям разошлись сообщения о том, что якобы МЧС предупреждает о возможности обстрела территории Фатежского района Курской области. В пресс-службе МЧС говорят, что это фейк.