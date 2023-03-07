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Песков рассказал, что обсуждал Путин на закрытом заседании Совбеза: новости СВО за 6 марта

Главные события за последние сутки

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Заседание Совбеза с участием Путина прошло на следующий день после диверсии под Брянском. Кремль опубликовал только короткое вступительное слово президента, остальное общение прошло без камер

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Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. А спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 марта.

ФСБ заявила о предотвращенном покушении на главу ГК «Царьград»

В Федеральной службе безопасности сообщили о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По информации пресс-службы ФСБ, убить миллиардера планировалось по той же схеме, что и Дарью Дугину.

— Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева, — говорится в сообщении.

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Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева

Видео: ФСБ РФ

В ФСБ утверждают, что организатор покушения — член подконтрольного СБУ Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который участвовал в нападении на сёла в Брянской области.

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Момент разминирования машины главы группы компаний «Царьград»

Видео: ФСБ РФ

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела — за террористический акт и участие в деятельности террористической организации.

Песков рассказал, что обсуждал Путин на закрытом заседании Совбеза

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совбеза РФ детально обсуждались теракт в Брянской области и обеспечение безопасности стратегических объектов.

По официальным данным, 2 марта 2023 года с территории Украины в сёла Любечане и Сушаны Брянской области проникли диверсанты, которые обстреляли автомобили. В результате два человека скончались. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. А на следующий день, 3 марта, провел закрытое заседание с членами Совбеза по диверсии в Брянской области.

— Состоялось обсуждение, там же речь об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими специальными службами. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске, — заявил Песков, отметив, что «будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий».

В соцсетях появилась информация о подготовке удара по Курской области. В МЧС назвали это фейком

По социальным сетям разошлись сообщения о том, что якобы МЧС предупреждает о возможности обстрела территории Фатежского района Курской области. В пресс-службе МЧС говорят, что это фейк.

— В социальных сетях и системах моментального обмена сообщениями стали распространяться сведения якобы от МЧС России о нанесении удара по одному из районов Курской области. Данная информация является ложной, — заявили в пресс-службе.

Вместе с тем губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в телеграм-канале заявил об обстреле села Искра Хомутовского района.

— Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту, — написал Старовойт.

Путин предложил ввести паспорта семьи мобилизованных по всей стране

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, общаясь по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным 6 марта, рассказал главе государства о проекте паспорта семьи мобилизованных, который реализуется в регионе.

— Взяли под опеку семьи мобилизованных. Там широкий спектр вопросов — от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи, всё решается своевременно, — рассказал Шумков. — Для этих целей бюджетом сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать.

Владимир Путин поддержал идею курганского губернатора и предложил ввести паспорта семьи мобилизованных по всей стране.

— Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну, — прокомментировал Путин.

В Домодедово задержали мужчину в камуфляже с бутафорской гранатой

В Домодедово задержали мужчину в камуфляжной одежде, который собирался устроить взрыв в военкомате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника издания, при себе у мужчины был предмет, похожий на гранату Ф-1.

Нарушителя задержали на Набережной улице в 800 метрах от военкомата.

Позже пресс-служба Центрального округа Росгвардии сообщила, что граната была муляжом и не представляла опасности.

По данным телеграм-канала Baza, мужчине 38 лет, его мобилизовали в октябре 2022 года. В военкомат он приехал на такси и был пьян в момент инцидента.

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 сентября 2023 года.

— Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам, — говорится в заявлении регулятора.

Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро, если он пока не воспользовался такой возможностью. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

— Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета, — сообщает ЦБ РФ.


Кроме того, ЦБ РФ на шесть месяцев продлил для банков мораторий на взимание комиссии с клиентов при выдаче валюты со счетов или вкладов.

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— Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России, — сообщили в Банке России.

Банки могут продавать клиентам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

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