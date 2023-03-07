«Вернусь с медалькой». Акушерка из Новосибирска отправилась служить на СВО — дома остались трое детей

— Представляете, насколько тяжело родителям потерять ребенка или после себя не оставить никого? Мы так поговорили и вроде успокоились.



Сама Елизавета твердо уверена, что обязательно вернется домой: и в отпуск через полгода, и после окончания СВО, ведь дома ждут дети.



— Не имею права не вернуться, — объясняет она. — У меня же дети!



Ковидный фронт

Убедившись, что жена всё решила накрепко, муж начал консультировать ее: рассказал, как выбрать рюкзак, нательное белье, обувь… С последним, правда, возникли проблемы: Лиза носит 38-й размер, но самые маленькие берцы, которые она нашла в Новосибирске, были 40-го.



— Мы объехали, наверное, магазинов семь-восемь, и везде они были большие, — заразительно смеется Елизавета. — В итоге я сказала: «Давайте 40-й, стельки толстые, носки»… Помог депутат, нашел где-то поменьше, а доставка не успевала: они должны были прийти 3-го числа, 4-го… Ну вот заказали в Омск, будем через Омск проезжать, наверно, заберем. На самом деле это очень сложно: если форму можно ушить, то с обувью так не сделаешь. У меня на ковиде такие же были проблемы: рост — метр 58, а балахоны — огромные, в талии просто висели, падали до самых ног. Подвязывала их бинтом, заправляла и так работала.

