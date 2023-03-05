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Спецоперация на Украине

«Никому никогда не причинял зла»: 37-летний мобилизованный из Бердска погиб в спецоперации

Прощание с Алексеем Махмутовым прошло 4 марта

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Алексей родился и вырос в Бердске

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В феврале в зоне спецоперации погиб 37-летний житель Бердска Алексей Махмутов. Мужчину призвали по мобилизации в конце сентября.

Алексей Махмутов родился в Бердске, там же окончил школу и поступил в электромеханический колледж. После работал на Бердском электромеханическом заводе.

— Родные и близкие Алексея отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке, который никому никогда не причинял зла и имел много надежных и верных друзей, — сообщили в администрации Бердска.

У Алексея осталась супруга. Церемония прощания прошла 4 марта в Кафедральном соборе Преображения Господня.

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