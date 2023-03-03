Взрыв в Тульской области, диверсия — в Брянской: новости СВО за 2 марта

Раненый мальчик прооперирован, его жизни ничего не угрожает. Как заявил в эфире Первого канала губернатор Богомаз, ребенок помог спрятаться двум другим детям, так что власти готовят документы для награждения его медалью «За отвагу». Около 19 часов по Московскому времени ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар».

Из-за происшествия в Брянской области сорвался сегодняшний визит Владимира Путина в Пятигорск, где проходят мероприятия в честь Года педагога и наставника. Президент остался в Кремле, но выступил перед участниками мероприятия по телемосту. Во время своего выступления он назвал сегодняшние события терактом.