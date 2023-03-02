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Спецоперация на Украине

«Награжден орденом Мужества посмертно»: в Здвинском районе прощаются с военнослужащим, погибшим в СВО

Евгений Малоховский служил по контракту

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Евгению Малоховскому было 30 лет

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В селе Верх-Каргат Новосибирской области похоронят погибшего в спецоперации Евгения Малоховского. Как говорится в сообщении администрации Здвинского района, опубликованном в официальной группе во «ВКонтакте», прощание с ним проходит сегодня, 2 марта, в доме культуры.

— Уроженец села Верх-Каргат Здвинского района Малоховский Евгений Владимирович 1993 года рождения погиб, выполняя боевое задание в ходе проведения специальной военной операции. Награжден орденом Мужества посмертно, — указано в сообщении.

Как сообщили корреспонденту НГС в администрации района, Евгений Малоховский служил по контракту. У него остались жена и двое детей.

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