«Награжден орденом Мужества посмертно»: в Здвинском районе прощаются с военнослужащим, погибшим в СВО

В селе Верх-Каргат Новосибирской области похоронят погибшего в спецоперации Евгения Малоховского. Как говорится в сообщении администрации Здвинского района, опубликованном в официальной группе во «ВКонтакте», прощание с ним проходит сегодня,
— Уроженец села Верх-Каргат Здвинского района Малоховский Евгений Владимирович 1993 года рождения погиб, выполняя боевое задание в ходе проведения специальной военной операции. Награжден орденом Мужества посмертно, — указано в сообщении.
Как сообщили корреспонденту НГС в администрации района, Евгений Малоховский служил по контракту. У него остались жена и двое детей.
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