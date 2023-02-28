В Минобороны рассказали, из-за чего закрывали небо над Петербургом

О том, что воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково закрыто в радиусе 200 километров, стало известно сегодня ближе к 11:00 мск. Власти Петербурга официально объявили, что аэропорт не принимает самолеты. А местные жители сообщали, что слышат над городом звуки истребителей.

