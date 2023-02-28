В Минобороны рассказали, из-за чего закрывали небо над Петербургом

В Минобороны России рассказали, из-за чего утром 28 февраля закрывали небо над петербургским аэропортом Пулково. Как объяснили в военном ведомстве, закрытие Пулкова связано с тренировкой дежурных сил Западной зоны ответственности за ПВО.
— Сегодня дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, — говорится в сообщении военного ведомства. — В ходе тренировки отработаны все вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами.
В Минобороны отметили, что в тренировке систем ПВО действительно задействовали истребители. Они вылетали для отработки перехвата и идентификации условной цели.
О том, что воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково закрыто в радиусе 200 километров, стало известно сегодня ближе к 11:00 мск. Власти Петербурга официально объявили, что аэропорт не принимает самолеты. А местные жители сообщали, что слышат над городом звуки истребителей.