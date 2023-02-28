Это еще не провал. Геолог — о том, куда «утекла вода» из Венеции и Средиземного моря после землетрясения

Срединно-океанические хребты лавой, получаемой во время извержений, раздвигают морское дно. А оно, в свою очередь, либо толкает потихоньку наши материки, либо «заезжает» под материк, как в Тихом океане, там плавится и извергается вулканами. По всему периметру Тихого океана сплошные вулканы и землетрясения.



— Значит ли это, что Средиземное море не может обмелеть?



— По мере того, как будет повышаться уровень воды в Мировом океане, он будет повышаться и в Средиземном море.



Итальянские всемирно известные вулканы Везувий, Стромболи или Этна — это, что называется, цветочки, их «бурная жизнь» протекает над водой и для современной науки не представляет загадки. Только вулканов полно и на дне Средиземного моря, они извергаются там постоянно. Знаете почему? Потому что на Евразийский континент надвигается Африка. Когда-то между континентами был океан Тетис, а теперь от него осталось чахлое Средиземное море. Африканская плита продолжает двигаться активно, хочет сдвинуть соседний континент, прет напрямую с юга на север. Так что через несколько миллионов лет Средиземное море в конце концов схлопнется, на новой суше вырастут новые горы и новые вулканы. То есть пустоты там нет точно.



Средиземное море, образно говоря, постоянно высыхает и заполняется водой из Атлантического океана. Так что пока не перекроют Гибралтарский пролив, оно не обмелеет. Хотя в геологической истории Средиземного моря уже были случаи, когда нарушалась его связь с Атлантикой и море высохло совсем — превратилось в сплошную соляную пустыню с торчащими в ней вулканами и немногими солончаковыми озерами. Это, как вы, наверное, догадываетесь, случилось в периоды оледенения Земли, когда падал глобальный уровень Мирового океана.

