«Погиб не в поножовщине, а защищая Отечество»: в Барабинском районе простились с бойцом ЧВК

В селе Новоспасск в Барабинском районе простились с погибшим на СВО Александром Квашниным. Он служил в ЧВК «Вагнер». Информацию о его гибели журналисту НГС подтвердили в администрации Новоспасского сельсовета.
Александр Квашнин отбывал наказание в колонии-поселении
— Парню 28 лет было. Трудная судьба: с 3 лет без матери остался, отец его толком не воспитывал, — рассказал НГС глава Новоспасского сельсовета Владислав Иванов. — Рос как в поле одуванчик... сидел. Погиб он 4 февраля, как точно, я не знаю: это «Вагнер», у них режим секретности. Но погиб не где-то в поножовщине, а защищая Отечество.
По словам матери одноклассника Александра Квашнина Нины Нагорной, несмотря на многочисленные судимости, Александр был добрым человеком:
— Они с сыном моим выросли вместе, у нас на глазах. Безобидный мальчишка. Мать давно умерла, отец — года два назад, когда он сидел. Остались двое детей, на сожительницу записаны: она как мать-одиночка. Девочке 4 года, мальчику — 2, — рассказала Нина Нагорная.
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На сайте Барабинского районного суда опубликована информация о результатах рассмотрения восьми уголовных дел в отношении Александра Квашнина. Первое было прекращено в 2008 году, по остальным семи (возбужденным по факту краж, грабежей и хранения наркотиков) выносились обвинительные приговоры. В последний раз мужчина был осужден в мае 2022 года по статье 158 УК РФ «Кража». Как следует из опубликованного текста приговора, Александр влез в соседский дом и украл 2 банки шпрот, бутылку подсолнечного масла, вареную колбасу и другие продукты. В судебном заседании он признал виду и объяснил, что был трезв, просто очень хотел есть, а сожительница выгнала его из дома после ссоры.
Ранее НГС писал о том, что в начале февраля Евгений Пригожин заявил, что больше не будет набирать осужденных для участия в СВО.