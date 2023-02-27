«Погиб не в поножовщине, а защищая Отечество»: в Барабинском районе простились с бойцом ЧВК

— Парню 28 лет было. Трудная судьба: с 3 лет без матери остался, отец его толком не воспитывал, — рассказал НГС глава Новоспасского сельсовета Владислав Иванов. — Рос как в поле одуванчик... сидел. Погиб он 4 февраля, как точно, я не знаю: это «Вагнер», у них режим секретности. Но погиб не где-то в поножовщине, а защищая Отечество.