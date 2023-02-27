38-летнего бойца ЧВК, погибшего на Украине, похоронили в сибирском селе. Его тезка зарезал брата и был осужден

В Баганском районе простились с погибшим в спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Анатолием Зоркиным. Как сообщает администрация района, церемония прощания прошла в Доме культуры в селе Савкино.
— Анатолий родился 13 апреля 1984 года в Казахстане. Рос в неполной семье. Когда мальчику исполнилось 5 лет, после смерти матери его взяли на воспитание бабушка и дедушка, которые жили в Савкино. Здесь Толя окончил 9 классов. В 2002 году был призван в армию. После службы некоторое время жил в Казахстане. В ноябре прошлого года ушел добровольцем на фронт, — отмечается в сообщении администрации.
Дата его гибели — 4 февраля.
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В базе судебных и нормативных актов можно найти приговор, вынесенный Карасукским районным судом полному тезке Анатолия Зоркина в 2015 году. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство родного брата. Как рассказывал Анатолий Зоркин в ходе предварительного следствия, они с братом варили голубей и распивали алкоголь, затем вспыхнула ссора, перетекшая в драку. В ходе нее тот нанес удар ножом в сердце — брат скончался на месте.
В сентябре 2022 года Анатолий Зоркин обратился с ходатайством в Тогучинский районный суд о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами. Но суд приговор оставил в силе, тогда мужчина подал апелляцию, но и в апелляционном суде приговор менять не стали.
К 24 февраля НГС вспомнил основные события объявленной президентом спецоперации.