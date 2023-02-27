38-летнего бойца ЧВК, погибшего на Украине, похоронили в сибирском селе. Его тезка зарезал брата и был осужден

— Анатолий родился 13 апреля 1984 года в Казахстане. Рос в неполной семье. Когда мальчику исполнилось 5 лет, после смерти матери его взяли на воспитание бабушка и дедушка, которые жили в Савкино. Здесь Толя окончил 9 классов. В 2002 году был призван в армию. После службы некоторое время жил в Казахстане. В ноябре прошлого года ушел добровольцем на фронт, — отмечается в сообщении администрации.

