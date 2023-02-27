Дискриминация или потребительский террор? Инвалида выгнали из ресторана, а он потребовал 100 тысяч за молчание

В центре Волгограда инвалида с ДЦП выгнали из ресторана. Максим Зубарев снял происходящее на видео, а также пообещал написать заявление в полицию и прокуратуру. А затем потребовал от заведения
Разговаривали как с ребенком
По словам инвалида второй группы с ДЦП Максима Зубарева, вечером 10 февраля он пришел в ресторан «Гретель», принадлежащий известной бизнес-династии местных рестораторов Малашкиных. По его словам, к нему тут же подошел мужчина с радиостанцией на поясе и попросил выйти, потому что он якобы пугал других гостей. По дороге к выходу Максим включил запись видео на своем телефоне. Судя по ней, сотрудник ресторана разговаривал с ним будто с ребенком:
— Пойдем-пойдем, пожалуйста, друг. Я знаю, понимаю. Давай-давай. Пойдем на улицу постоим.
— Зачем? Я не понял.
— Тебе вынести чего-нибудь? Чаю хочешь? Булочку?
— Что за дела?
— Гостей пугаешь, друг. Извини, я понимаю…
— Что-то нигде не пугаю, а тут пугаю… Статья ж есть, оскорбление.
— Да я не оскорбляю тебя и не выгоняю…
— Вы кто?
— Юра.
— Кто вы по должности?
— Официант.
Как утверждает Максим, он зашел в кафе выпить чаю, но не успел даже присесть за столик.
— Ко мне сразу подошел молодой человек и попросил покинуть помещение, — рассказал Максим. — Сказал, что я пугаю людей. Я даже не успел присесть за столик и попросить меню. Я не намерен спускать всё это на тормозах и намерен писать заявление в прокуратуру.
По данным из открытых источников, учредителем кафе «Гретель» является Ульяна Малашкина. Она же директор ООО «СП Сервис-Продукт», учредителем которого является Александр Малашкин, известный волгоградский бизнесмен, владелец ресторанов «Река» и «Бамберг».
Владелица кафе Ульяна Малашкина заявила, что ничего не знает об этой ситуации.
— Я не думаю, что это правда, — заявила предпринимательница, попросив при этом прислать видео, снятое инвалидом.
Потребовал
100 000
рублей за молчание
Позднее с редакцией V1.RU связалась директор ресторана «Гретель» Марина Никитина, которая сообщила, что Максим Зубарев сам спровоцировал конфликт, требуя у заведения 100 тысяч рублей.
— Накануне нам пришлось вызывать наряд полиции, поскольку нетрезвые гости начали вести себя неадекватно, — объяснила Марина Никитина. — В этот раз мы тоже подумали, что человек или пьяный, или под наркотическими веществами. Не совсем было понятно, что он больной. Потом, когда поняли, что у человека проблемы со здоровьем, его снова пригласили вернуться. Но мужчина сказал — платите мне 100 тысяч рублей, иначе видео разойдется в интернете. Это видео у нас тоже есть. Человек неадекватный, специально спровоцировал ситуацию. Мол, не хотите платить — смотрите, что теперь будет.
Диалог, в ходе которого обсуждались эти денежные взаимоотношения, также был снят на видео:
— 100 тысяч.
— Тебе дать 100 тысяч?
— Да.
— Чтобы ты не писал никуда заявления?
— Да.
— Ты просишь меня, чтобы я дал тебе 100 тысяч?
— Не ты, а заведение.
— То есть ты просишь, чтобы заведение тебе 100 тысяч заплатило? Взятку, грубо говоря? Это вымогательство, правильно? Ты вымогаешь у нас деньги?
— Я ставлю условия.
— Я тебе не дам 100 тысяч, и заведение не даст.
— Ну запись есть.
Сам же Максим Зубарев уверял корреспондента V1.RU что просил
— Вы понимаете, в чем дело, — объяснил инвалид. — Тут должно быть судебное разбирательство, и им, в конце концов, полагается штраф от 300 до 500 тысяч рублей. И Юре, в частности, официанту, придется заплатить от 30 до 50 тысяч штрафа. А я предлагал сделать проще — чтобы заплатили на месте. Я погорячился, но потом подумал — их ждут такие неприятности, по идее, что потом сами будут предлагать. Но я уже не соглашусь. По закону — так по закону. Всё. Вы меня поняли?
Дискриминация или потребительский террор?
Позже мы еще раз связались со всеми участниками конфликта, чтобы разобраться, чем он закончился. По словам Максима Зубарева, он написал заявление в полицию.
— Я в тот же день позвонил им, передо мной извинились, — сообщил Максим. — Но я это так не оставлю. Я написал заявление в полицию через интернет-приемную. Лично для себя компенсации требовать не буду. Надеюсь, полиция оштрафует ресторан.
Директор ресторана Марина Никитина сообщила, что они решили не раздувать ситуацию.
— Мы решили не подавать в суд на человека за клевету, учитывая его состояние, закончить развивать скандал, — рассказала Марина Никитина. — Кроме того, что все СМИ решили взять у нас интервью, еще раз просто сделать скандал, больше никаких действий не было. Мы ему не звонили больше, он нам тоже не звонил. Мы извинились сразу же, через час, когда всё случилось. Звонила его мама или кто-то как будто мама, мы извинились в тот же день. Больше никто не звонил.
В процессе диалога с журналистом директор ресторана спросила, планирует ли редакция публиковать материалы по этой теме. После получения положительного ответа Марина Никитина взяла все свои слова назад и заявила, что больше не будет давать комментарии.
— Я не хочу больше раздувать скандал, — резко переменилась в настроении собеседница. — Если вы хотите вынести это в статью, я больше не буду давать комментарии. Вы меня спрашиваете для чего? Чтобы еще раз об этом написать? Повторить? Ситуация была неоднозначная. У нас есть видео, где его привезли, высадили на машине, где его полностью приводили к нам. Я не хочу больше развивать скандал. Это была подставная акция, это понятно нам теперь. Но общественность как хочет — пускай рассудит нас. Я больше не буду вам давать интервью. Всё, что я вам сказала, я этого не говорила. Мы не хотим больше раздувать скандал.
Известно также, что сотрудника, который вывел инвалида на улицу, не уволили.
По словам владельца известного волгоградского бара Nora Pub и политтехнолога Вячеслава Кузьменко, в этой ситуации следует разобраться компетентным органам.
— Если он действительно требовал деньги за то, чтобы не публиковать видео, это вообще меняет историю, — считает волгоградец. — Мы же понимаем, что, возможно, так было спланировано изначально. Можно и одеться соответствующе, и вести себя таким образом, чтобы у персонала возникли сомнения в адекватности человека. Мне кажется, в причинах этого события должны разбираться компетентные органы. Одно дело, когда заходит нормальный, вменяемый, опрятно одетый человек, но инвалид. И его по каким-то причинам не пускают.
Учитывая, что на ресторан написали заявление, Вячеслав Кузьменко настоятельно советует заведению написать заявление в ответ.
— Ситуации все разные. Я сам наблюдал, когда к нам в бар заходил человек, который внешне напоминал бомжа, но вполне мог сослаться на инвалидность, — вспоминает владелец бара. — Он приставал к гостям, попрошайничал, вел себя неадекватно. Это одна ситуация. А вторая ситуация, когда нормальный человек приходит, но с какими-то особенностями развития или здоровья. Третья ситуация — когда люди решили каким-то образом заработать на этом. Так сказать, трясти богатых, на своей беде делать своеобразный бизнес. По-мнению таких товарищей, деньги у бизнеса просто так из воздуха возникают, никто не работает. И такие ситуации, конечно, нужно пресекать. И нужно таких людей останавливать, чтобы они другим таким же не показывали пример заработка в нарушение закона.
Председатель правления общественной организации общества защиты прав потребителей «Эксперт Качества» Петр Великасов считает, что эта ситуация находится вне закона о защите прав потребителей.
— Я не уверен, что это область защиты прав потребителей, — сообщил эксперт. — С точки зрения закона, он начинает действовать, когда физическое лицо у юридического лица получило платную услугу. И получило ее некачественно. В законе о защите прав потребителей нет понятия «неполучение услуги». Либо услуга оказана некачественно, либо товар ненадлежащего качества. Тогда начинают действовать права. Сам отказ в предоставлении услуги это другая отрасль юриспруденции, не защита прав потребителей.
С коллегой по области согласилась и гендиректор ООО «Коломенский центр сертификации, мониторинга качества и защиты прав потребителей» Елена Агеенкова.
— Двоякая ситуация, конечно. Но не могу сказать, что здесь есть нарушение прав потребителей, — сообщила Елена Агеенкова. — Если его не обслужили в ресторане — это не нарушение закона о защите прав потребителей, а дискриминация. Он не успел стать потребителем, не успел воспользоваться услугой. Здесь должны правоохранители разбираться.
Адвокат Андрей Гордеев утверждает, что дискриминация в данном случае — вопрос гражданских отношений. А вот требование
— Я думаю, что полиция к первому видео отношения никакого не имеет, — считает юрист. — Если мы говорим о дискриминации в плане отказа в обслуживании — это чисто гражданские отношения. Он может в рамках гражданского права, доказав факт отказа в обслуживании, обратиться в суд и взыскать моральный вред. Как именно он выпрашивал или требовал денег я не знаю, тут надо отдельно разбираться. Мы же все направлены на то, чтобы защищать права всех граждан без исключения. Но с другой стороны, кто-то может пользоваться своими особенностями. Если его действительно подвезли на машине, надо разбираться, кто подвез, кто научил, были ли случаи подобные уже с ним. Что касается разговора о деньгах, я думаю, правоохранители могут квалифицировать это как шантаж распространением порочащих сведений о заведении взамен на что-то. А эти сведения (первое видео) в любом случае порочащие. Если заведение всё же напишет заявление в ответ, оно себя обезопасит на будущее.