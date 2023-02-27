Дискриминация или потребительский террор? Инвалида выгнали из ресторана, а он потребовал 100 тысяч за молчание

— Пойдем-пойдем, пожалуйста, друг. Я знаю, понимаю. Давай-давай. Пойдем на улицу постоим.



— Зачем? Я не понял.



— Тебе вынести чего-нибудь? Чаю хочешь? Булочку?



— Что за дела?



— Гостей пугаешь, друг. Извини, я понимаю…



— Что-то нигде не пугаю, а тут пугаю… Статья ж есть, оскорбление.



— Да я не оскорбляю тебя и не выгоняю…



— Вы кто?



— Юра.



— Кто вы по должности?



— Официант.



Как утверждает Максим, он зашел в кафе выпить чаю, но не успел даже присесть за столик.



— Ко мне сразу подошел молодой человек и попросил покинуть помещение, — рассказал Максим. — Сказал, что я пугаю людей. Я даже не успел присесть за столик и попросить меню. Я не намерен спускать всё это на тормозах и намерен писать заявление в прокуратуру.

