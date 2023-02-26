39-летний мобилизованный из НСО погиб в спецоперации — от смерти до похорон прошло больше 3 месяцев

Администрация Черепановского района Новосибирской области объявила о похоронах Василия Гладкова, погибшего в спецоперации.
Как пишет районная администрация в официальной группе в соцсети «ВКонтакте», он погиб 4 ноября 2022 года. Похороны были назначены на 23 февраля в рабочем поселке Посевная.
— Василий Дмитриевич в 2001 году окончил ПУ-39 (Алтайский край) по специальности «мастер сельхозпроизводства». Проходил срочную военную службу на Северном Кавказе (2001–2003 гг.). Проживал в
В администрации Посевной корреспонденту НГС сообщили, что Василий Гладков был мобилизован.
24 февраля 2023 года исполнился год начала спецоперации — самое важно за этот период мы собрали здесь.