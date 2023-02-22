«Идет бой на наших исторических рубежах»: что сказал Путин на концерте в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества в «Лужниках». В своем выступлении он отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества» и заявил, что «воины РФ сражаются в спецоперации героически, мужественно и храбро».
— Мы здесь с вами собрались на праздничное мероприятие, но я сейчас только слышал, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, — объявил Путин. — Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят.
Президент обратил внимание на то, что защита российских интересов идет не только на поле боя и что «сегодня при защите российских интересов, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества».
Путин поблагодарил всех, кто собрался на концерте, и заявил, что сегодня каждый — защитник Отечества.
— Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно, — сказал президент.
Президент появился после выступления Шамана. На митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» уже выступили группа «Любэ», бард Александр Ванюшкин, Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, а военнослужащий Николай Романенко исполнил рэп-версию песни «Катюша».
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