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«Идет бой на наших исторических рубежах»: что сказал Путин на концерте в «Лужниках»

Вчера президент выступал перед Федеральным собранием, сегодня — на митинге-концерте

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Владимир Путин выступил перед зрителями митинга-концерта в «Лужниках»

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Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества в «Лужниках». В своем выступлении он отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества» и заявил, что «воины РФ сражаются в спецоперации героически, мужественно и храбро».

— Мы здесь с вами собрались на праздничное мероприятие, но я сейчас только слышал, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, — объявил Путин. — Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят.

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Видео: «Смотри» / T.me

Президент обратил внимание на то, что защита российских интересов идет не только на поле боя и что «сегодня при защите российских интересов, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества».

Путин поблагодарил всех, кто собрался на концерте, и заявил, что сегодня каждый — защитник Отечества.

— Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно, — сказал президент.

Президент появился после выступления Шамана. На митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» уже выступили группа «Любэ», бард Александр Ванюшкин, Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, а военнослужащий Николай Романенко исполнил рэп-версию песни «Катюша».

За всем, что сейчас происходит в «Лужниках», вы можете следить в нашей онлайн-трансляции.

Владимир ПутинЛужникиОлег ГазмановРоссияКонцертМитингШаман
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