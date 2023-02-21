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Владимир Путин заявил о планах модернизации железных дорог на востоке — это нужно для развития Сибири

В регионах планируют улучшить качество дорог

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Глава страны выступил перед Федеральным собранием

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Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин заявил о развитии железных дорог в восточной части страны. Это должно помочь развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока.

— В наших планах — ускоренное модернизация восточного направления железных дорог — Транссиба и БАМа. Наращивание возможностей Северного морского пути. Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока, — заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что импульс развития получит инфраструктуру в регионах. В том числе телекоммуникацию, связь, дорожную сеть.

— В 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние, — сообщил глава страны.

НГС вел онлайн-трансляцию с выступления президента перед Федеральным собранием. Все самое важное можно прочитать здесь.

СибирьВладимир ПутинТранссибирская магистральПослание Федеральному собранию
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