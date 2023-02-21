Владимир Путин заявил о планах модернизации железных дорог на востоке — это нужно для развития Сибири

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин заявил о развитии железных дорог в восточной части страны. Это должно помочь развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока.
— В наших планах — ускоренное модернизация восточного направления железных дорог — Транссиба и БАМа. Наращивание возможностей Северного морского пути. Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока, — заявил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что импульс развития получит инфраструктуру в регионах. В том числе телекоммуникацию, связь, дорожную сеть.
— В 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние, — сообщил глава страны.
НГС вел онлайн-трансляцию с выступления президента перед Федеральным собранием. Все самое важное можно прочитать здесь.