Погибшего в СВО жителя Болотного похоронили вместе с четырехлетней дочерью

В Болотном прошли похороны погибшего в спецоперации Максима Березовского. Как сообщалось ранее, он служил по контракту и был механиком-водителем БМП.



— Гражданская панихида и отпевание прошли в зале похоронного дома. Вместе с ним в этом день предали земле и его скоропостижно скончавшуюся четырехлетнюю дочь, — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации Болотнинского района.

