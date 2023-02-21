Погибшего в СВО жителя Болотного похоронили вместе с четырехлетней дочерью

В Болотном прошли похороны погибшего в спецоперации Максима Березовского. Как сообщалось ранее, он служил по контракту и был механиком-водителем БМП.
— Гражданская панихида и отпевание прошли в зале похоронного дома. Вместе с ним в этом день предали земле и его скоропостижно скончавшуюся четырехлетнюю дочь, — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации Болотнинского района.
В администрации корреспонденту НГС дополнительно сообщили, что Максим Березовский погиб
— Так обстоятельства сошлись, что умер ребенок. Их решили похоронить в один день. Один ребенок у него был, эта девочка.
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Как добавила классный руководитель погибшего Лариса Карпова, Максим Березовский окончил 11 классов в Болотном.
— Был добрым, отзывчивым. Очень любил историю, даже ЕГЭ сдавал по истории. Максим учился хорошо, любил свою младшую сестру, о ней заботился. Она сейчас учится в
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