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Спецоперация на Украине

Погибшего в СВО жителя Болотного похоронили вместе с четырехлетней дочерью

Максим Березовский служил по контракту

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Максиму Березовскому было 25 лет

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В Болотном прошли похороны погибшего в спецоперации Максима Березовского. Как сообщалось ранее, он служил по контракту и был механиком-водителем БМП.

— Гражданская панихида и отпевание прошли в зале похоронного дома. Вместе с ним в этом день предали земле и его скоропостижно скончавшуюся четырехлетнюю дочь, — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации Болотнинского района.

В администрации корреспонденту НГС дополнительно сообщили, что Максим Березовский погиб 2 февраля, а его дочь — несколькими днями позже:

— Так обстоятельства сошлись, что умер ребенок. Их решили похоронить в один день. Один ребенок у него был, эта девочка.

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Как добавила классный руководитель погибшего Лариса Карпова, Максим Березовский окончил 11 классов в Болотном.

— Был добрым, отзывчивым. Очень любил историю, даже ЕГЭ сдавал по истории. Максим учился хорошо, любил свою младшую сестру, о ней заботился. Она сейчас учится в 9-м классе.

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