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Спецоперация на Украине

Механик-водитель БМП из Болотнинского района погиб в спецоперации

Дата похорон пока не назначена — тело погибшего еще не привезли

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Максим Березовский подписал контракт на военную службу

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Житель Болотнинского района Максим Березовский погиб в спецоперации на Украине. Информация появилась в группе местного издания «Наши новости» (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"»).

— Он служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП, — говорится в сообщении.

В администрации Болотнинского района корреспонденту НГС пояснили, что тело Максима Березовского еще не прибыло на родину из Ростова-на-Дону, поэтому пока неизвестна дата похорон и дата гибели. Глава Болотного Сергей Кравец добавил, что погибший служил в Юргинской части.

Все новости вокруг спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

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