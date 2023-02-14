Механик-водитель БМП из Болотнинского района погиб в спецоперации

Житель Болотнинского района Максим Березовский погиб в спецоперации на Украине. Информация появилась в группе местного издания «Наши новости» (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"»).
— Он служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП, — говорится в сообщении.
В администрации Болотнинского района корреспонденту НГС пояснили, что тело Максима Березовского еще не прибыло на родину из Ростова-на-Дону, поэтому пока неизвестна дата похорон и дата гибели. Глава Болотного Сергей Кравец добавил, что погибший служил в Юргинской части.
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