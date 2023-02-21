«Хоронила сестра». Боец ЧВК «Вагнер» из села Новосибирской области погиб в спецоперации

— Он 89-го года рождения. Похороны были в субботу, его хоронила сестра. Сейчас она тут не живет, приезжала, похоронила и уехала. Он пошел, я так поняла, добровольцем. Но да, он [раньше] был в местах лишения свободы, — сообщили корреспонденту НГС в администрации Верх-Каргатского сельсовета.

