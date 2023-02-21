«Хоронила сестра». Боец ЧВК «Вагнер» из села Новосибирской области погиб в спецоперации

В селе Верх-Каргат прошли похороны Александра Доплера, погибшего в спецоперации. Как говорится в группе администрации Каргатского района, он был бойцом ЧВК «Вагнер».
— Он 89-го года рождения. Похороны были в субботу, его хоронила сестра. Сейчас она тут не живет, приезжала, похоронила и уехала. Он пошел, я так поняла, добровольцем. Но да, он [раньше] был в местах лишения свободы, — сообщили корреспонденту НГС в администрации Верх-Каргатского сельсовета.
Там же добавили, что Александр Доплер последние годы не жил в селе.
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В базе данных судов можно найти сведения о судимостях полного тезки Доплера Александра Владимировича. Он был осужден по статьям «Грабеж с применением насилия либо угрозой его применения», «Грабеж с незаконным проникновением в жилище» и «Кража» (ст. 161, 158 УК РФ). В 2020 году он уклонился от административного надзора и был приговорен к 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима (ст. 314 УК РФ).
В России рассматривают вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими.