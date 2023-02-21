«Не дали открыть рот!» Как суды массово лишают россиян земли в Сочи. За месяц — 250 исков!

— Суд по времени был 30 минут, мне не дали открыть рот. Я спросила про этих товарищей, которые установили, что якобы у меня поддельные документы: есть ли у них лицензии выступать в качестве судебных экспертов? Первое письмо — от начальника архива, который утверждает, что на моих документах печать какая-то не такая, а второе — от работника нацпарка Сергея Самсонова, который якобы осматривал мой участок. Мне сказали, что лицензии у них нет, но у суда нет оснований им не доверять, — рассказывает Ирина.

В апелляции было то же самое, у краевого суда не возникло никаких вопросов к решению суда первой инстанции. Всё законно, обоснованно. Судебное решение вступило в законную силу, и сын Ирины Ситниковой больше не имеет участка в Сочи. При этом особого объяснения этому никто не дал. Просто: из нацпарка изъяли незаконно. А когда? А кем? А был ли участок в нацпарке вообще? Похоже, эти вопросы суды не интересуют.