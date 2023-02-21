«Не дали открыть рот!» Как суды массово лишают россиян земли в Сочи. За месяц — 250 исков!

В Сочи по уголовному дело о незаконном выводе более 4 тысяч гектаров земли из состава нацпарка арестовано 11 тысяч участков, за полтора года следствия более 650 из них уже изъяты. В судах курорта — настоящий конвейер. Ответчики утверждают, у них не принимают никаких документов о законности приобретения земли, да и не слушают особо. Зато учитываются прокурорские иски с сомнительными доказательствами, с фотографиями неустановленных зеленых зарослей, которые якобы доказывают, что участки не используются.
В постановлении о возбуждении уголовного дела по незаконному выводу земли из состава нацпарка говорится, что неустановленные лица по подложным документам о правах на земельные участки и о местоположении координат их границ, представленных в органы государственной регистрации прав, расположенных на территории Сочи, с 1998 года по настоящее время, приобрели права собственности на 11 тысяч 66 земельных участков, образованных вопреки имущественным интересам Российской Федерации за счет земель федеральной собственности, общей площадью
Что будет с изъятыми участками, не озвучивается. Объединить их с нацпарком не получится, все они находятся в разных местах, многие даже не граничат. Много лет они обрабатывались, никаких редких растений там нет и, скорее всего, не было никогда. Некоторые участки выдавали еще до создания национального парка. Но собственности в Сочи лишают пенсионеров, многодетных и даже ветерана Великой Отечественной войны.
В наведении порядка с землей в Сочи прокуратура пошла еще дальше. Фермеров и крупные сельхозпредприятия лишили через суд права аренды на бывшие участки всех чайсовхозов: Адлерского, Хостинского, Мацестинского, Дагомысского. Их обвинили в нецелевом использовании земли. Такие крупные компании, как «Мацеста чай», которая, кстати, занимается выращиванием и производством чая, ферма «Экзархо», известная на всю страну «Краснополянская косметика» и много более мелких предприятий на грани уничтожения. Пока их еще не гонят с арендованных участков, впереди — апелляция. После нее судебные решения вступят в законную силу. Но особой надежды на пересмотр решений сочинских судов по иску Генпрокуратуры ни у кого нет. И тогда животных — под нож, сады и теплицы — под снос.
Суд лишает собственности за 30 минут
Собственности в Сочи лишились жители разных городов России. И, как правило, о том, что их земля арестована, они узнают случайно, в том числе из публикаций СМИ. Начинают проверять, искать информацию на сайтах судов, а там — хоба! — их уже лишили!
Жительница Сочи Ирина Ситникова тоже случайно узнала об аресте участка в СНТ «Медик», который с мужем еще в 2009 году купили для семьи сына, чтобы он построил там дом, где бы жили их маленькие внуки, ели экологически чистые фрукты и дышали чистым горным воздухом. А пока обрабатывали его сами: разбили сад, установили ульи для пчел. Несколько раз ставили забор, но его стабильно срезали и увозили на металлолом. Поэтому просто махнули рукой: когда дом построят — и забор поставят. Именно факт отсутствия ограждения прокуратура предъявила в суде как козырь. Мол, если не огорожен, значит не используется. И приложила к делу всё ту же фотографию бурной растительности.
Прокуратура считает, что участок первому владельцу был выдан незаконно еще в 1994 году, поскольку он пересекался с землями нацпарка. Ирина говорит, когда землю покупали, границы согласовывали с руководством парка, потому что некоторые точки действительно пересекались. К ней приезжали лесники, межевали участок, поставили пометку об этом в межевое дело. На плане участка стоят синяя круглая печать и подпись начальника парка, что никаких претензий не имеет. Не возникло вопросов и у Росреестра, когда участок оформляли в собственность.
— Суд по времени был 30 минут, мне не дали открыть рот. Я спросила про этих товарищей, которые установили, что якобы у меня поддельные документы: есть ли у них лицензии выступать в качестве судебных экспертов? Первое письмо — от начальника архива, который утверждает, что на моих документах печать какая-то не такая, а второе — от работника нацпарка Сергея Самсонова, который якобы осматривал мой участок. Мне сказали, что лицензии у них нет, но у суда нет оснований им не доверять, — рассказывает Ирина.
В апелляции было то же самое, у краевого суда не возникло никаких вопросов к решению суда первой инстанции. Всё законно, обоснованно. Судебное решение вступило в законную силу, и сын Ирины Ситниковой больше не имеет участка в Сочи. При этом особого объяснения этому никто не дал. Просто: из нацпарка изъяли незаконно. А когда? А кем? А был ли участок в нацпарке вообще? Похоже, эти вопросы суды не интересуют.
А было ли преступление?
Руководитель общественной организации «Право на землю» Евгений Чумаченко считает, что в Сочи происходит самый настоящий рейдерский захват земли, поскольку никаких правовых оснований на ее изъятие нет. Участки выделялась в
— В 1997 году из федерального бюджета выделялись деньги на лесоустройство нацпарка. Тогда его администрация попросила у города еще 200 миллионов рублей на лесоустройство городских земель. Они были выделены не Краснодарскому управлению лесами, которое заключало договор, а именно нацпарку. И данных о том, что нацпарк перевел эти деньги в федеральный бюджет, нет. Скорей всего, они остались в нацпарке, чтобы скрыть это преступление, все земли, которые были описаны в лесоустройстве 1997 года, назвали землями национального парка, — говорит Евгений.
Теперь уже разделить, где земли нацпарка, а где — СНТ, невозможно. Евгений считает, что в таком случае нужно считать главным лесоустройством то, которое делали в 2013 году, а редактировали в
— В этом месяце прокуратура уже подала больше 250 исков. Суды вообще перестают откладываться, рассматривают в одно-два заседания. Возможно, это связано с тем, что мы везде пишем, и хотят ускориться, а может, наоборот, считают свои действия законными, — говорит Евгений.
Администрация Сочи делает вид, что не при делах. Депутат Даванков встречался в Сочи с мэром Алексеем Копайгородским, после этого представители юридического и земельного отделов мэрии собрали активистов, протокол встречи не вели.
— Мы им рассказали, что есть участки, которые полностью формировались администрацией и предоставлялись, например, многодетным. Спросили их: почему вы молчите и ничего не предпринимаете? Нам сказали, что в отношении их тоже проводятся разные мероприятия и вот сейчас скажут не ту позицию, будут крайними. Они боятся. В судах они полностью поддерживают прокуратуру, — утверждает Евгений.
В декабре 2022 года произошло невероятное. Судья Хостинского районного суда Сочи Юрий Тимченко отказал в удовлетворении иска прокуратуры Сочи, в котором надзорный орган требовал признать отсутствующим право собственности на земельный участок на территории садоводства «Сутугинское» у владельца. Тогда у владельцев арестованных участков появилась надежда на беспристрастных судей. Но чуда не произошло — прокуратура обжаловала это решение.
Вместо импортозамещения — уничтожение сельхозпредприятий?
Фермерам и сельхозпроизводителям, арендующим земли бывших чайных совхозов, Генпрокуратура предъявила несколько претензий: незаконный вывод земель из федеральной собственности в муниципальную, незаконная переуступка прав аренды участков, а также нецелевое использование ценных чайных земель, в том числе возведение на них жилых домов. Ферму «Экзархо», «Краснополянскую косметику» и несколько сотен других предприятий обвинили в том, что они не выращивают чай, хотя на этих землях по закону может расти только он. «Мацесте чаю» в вину поставили, что плантаций крайне мало, а остальные земли переданы в субаренду. Но выращивать чай в горах Сочи — дело крайне затратное, даже в советское время он рос только в определенных местах. Сейчас же ценными землями признали все, даже те, на которых никогда плантаций не было. Понятно, что застроенных тоже достаточно, на них выросли коттеджные поселки. С ними и нужно разбираться. Но машина запущена одна на всех. И люди, которые продали свою недвижимость, взяли кредиты и вложили в фермы, сейчас оказались в подвешенном состоянии. Впереди у них апелляция, заглядывать настолько вперед они не хотят. Пока живут обычной жизнью, впереди весна — работы много.
Генпрокуратура в иске к фермерам писала, что действия ОАО «Адлерский чай» изначально с 2009 года были направлены лишь на сохранение и юридическое закрепление прав на землю за коммерческой организацией на максимально выгодных и привлекательных условиях для дальнейшего вовлечения ее в экономический оборот и извлечения сверхприбыли.
Размер годовой арендной платы учетом статуса земель составлял всего 0,3 процента от кадастровой стоимости. Тогда как рыночная стоимость участков для ЛПХ и садоводства составляет от 750 000 рублей за квадратный метр. Прокуратура утверждает, что, реализуя противоправную цель по распоряжению госимуществом, ОАО «Адлерский чай» при участии должностных лиц территориального Росимущества переуступило принадлежащие ему права в пользу ряда лиц, которые также не имели намерений ведения сельского хозяйства, произведен дальнейший раздел и дробление участков. А для некоторых участков изменили категорию на «земли населенных пунктов». На большинстве из них, по утверждению надзорного ведомства, сельскохозяйственной деятельности не ведется, и они стоят заросшие.
— Это уже не первое дело «Адлерского чая», и мы видим, как на землях, где должен расти чай, возводятся элитные коттеджные поселки, — заявлял прокурор в судебном заседании в августе 2022 года. Государство не получает фактически никакой прибыли, и прокуратура намерена вернуть эти земли в сельхозоборот для формирования продовольственной безопасности страны.
— На наш взгляд, конечные землепользователи не могли не понимать, что они приобретают. При этом мы не говорим о том, что каждый конечный землепользователь является каким-то негодяем. Мы заявляем о ничтожности сделок с 2009 года, а не о том, что конечные землепользователи плохие. Хотя подавляющее большинство земельных участков по назначению действительно не используется, — говорил в суде представитель Генпрокуратуры РФ.
При этом арендаторы утверждают, что к ним не приходили с проверкой представители прокуратуры и Россельхознадзора, иначе бы увидели, кто на самом деле использует землю по назначению, а кто застроил их.
Фермер Грант Эчмелян сейчас местный герой. Он взял на содержание верблюда и двух яков из скандального сафари-парка в селе Ахштырь, которых бросили умирать от голода и холода владельцы. Его маленькая ферма находится в труднодоступном месте фактически на российско-абхазской границе, туда и проехать непросто, нужно получать специальное разрешение.
Два года назад по переуступке прав он взял в аренду участок земли в Нижней Шиловке, чтобы разводить коров, свиней, коз и птицу. Проникся словами губернатора Вениамина Кондратьева, который обещал поддержку фермерам.
— К этому участку даже дороги не было, мы сами ее строили, проводили электричество, бурили воду. Она очень глубоко здесь. Всех животных поставили на учет, все они у нас привитые. Налоги платим. Думали, будем работать, — говорит Грант.
Развивали свое маленькое предприятие, но его участок был арестован по иску Генпрокуратуры, который подали к арендаторам бывшего совхоза «Адлерчай». За два года Грант вложил в свою ферму душу и много финансов. Теперь вместо того, чтобы заниматься сельским хозяйством, ходит по судам, чтобы бороться за свои права. Представители Генпрокуратуры обещали, что с реальными фермерами, которые занимаются сельским хозяйством, будут перезаключать договоры напрямую. Но пока никаких действий в этом направлении нет.
124 апелляционные жалобы фермеров и предпринимателей АО «Адлерский чай» объединили в одно дело, их краевой суд рассмотрит 28 февраля. Пытаются отбить свои сельхозпредприятия и арендаторы других чайных совхозов. Им непонятна позиция государства: когда в стране взят курс на импортозамещение, в Сочи хотят добить сельское хозяйство. Его и так почти не осталось, фрукты и овощи, за которыми едут на курорт туристы, все привозные — из Турции, Израиля.
Мы следим за развитием событий.