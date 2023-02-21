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Спецоперация на Украине

В Бердске простились с погибшим в спецоперации, ему было 34 года

В администрации его называют добровольцем

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Ивана Хартыкайнена похоронили 17 февраля

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В Бердске прошли похороны погибшего в спецоперации Ивана Хартыкайнена. Как говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации Бердска, прощание с ним прошло 17 февраля.

— Иван родился в городе Бердске 16 января 1989 года. Здесь же окончил среднюю общеобразовательную школу № 3. В октябре 2022 года ушел добровольцем в зону спецоперации, — сообщает администрация.

Корреспонденту НГС не смогли пояснить, был Иван Хартыкайнен добровольцем, отправился в зону СВО в рамках мобилизации или же подписал контракт с ЧВК.

Но в базе данных судов можно найти несколько решений, вынесенных Бердским городским и Искитимским районными судами, в отношении полного тезки Ивана Ивановича Хартыкайнена (в 2009, 2012 и 2020 годах). Все разы он был осужден по ст. 228 УК РФ («Незаконная перевозка, сбыт, хранение, изготовление наркотических средств»). Последний раз Иван Хартыкайнен получил 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

В России рассматривают вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими.

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