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Спецоперация на Украине

Работал охранником, был осужден. Бойца ЧВК, погибшего в спецоперации, похоронили в селе Новосибирской области

Он отправился в зону боевых действий из мест лишения свободы

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Роману Черняйкину было 30 лет

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В селе Мамоново Маслянинского района простились с погибшим в спецоперации Романом Черняйкиным. Как пишет газета «Маслянинский льновод» (ГАУ НСО «Редакция газеты "Маслянинский льновод"»), он родился в 1992 году, а погиб — 5 января 2023 года.

— После окончания девятого класса в 2007 году обучение продолжил в тогда еще Маслянинском профессиональном училище номер 77 (ныне аграрный колледж) и успешно окончил его в 2010 году. Прошел срочную службу в десантных войсках Российской Армии. После службы в армии в 2011 году вернулся в родное село, работал там охранником. На специальной военной операции Роман пробыл с начала ноября 2022 года в составе ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

В администрации Мамоновского сельсовета корреспонденту НГС рассказали, что Роман Черняйкин отправился в зону СВО из мест лишения свободы. За какое преступление он отбывал наказание, там не смогли уточнить.

В базе судебных решений есть данные о двух судимостях полного тезки Романа Черняйкина (самих текстов приговоров нет. — Прим. ред.). В 2013 году он был осужден по статье «Кража, совершенная группой лиц с незаконным проникновением» (ст. 158, ч. 2, пп. а, б, в), а в 2016 году — по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Недавно руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания больше не набирает заключенных.

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