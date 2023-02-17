Работал охранником, был осужден. Бойца ЧВК, погибшего в спецоперации, похоронили в селе Новосибирской области

В селе Мамоново Маслянинского района простились с погибшим в спецоперации Романом Черняйкиным. Как пишет газета «Маслянинский льновод» (ГАУ НСО «Редакция газеты "Маслянинский льновод"»), он родился в 1992 году, а погиб — 5 января 2023 года.
— После окончания девятого класса в 2007 году обучение продолжил в тогда еще Маслянинском профессиональном училище номер 77 (ныне аграрный колледж) и успешно окончил его в 2010 году. Прошел срочную службу в десантных войсках Российской Армии. После службы в армии в 2011 году вернулся в родное село, работал там охранником. На специальной военной операции Роман пробыл с начала ноября 2022 года в составе ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.
В администрации Мамоновского сельсовета корреспонденту НГС рассказали, что Роман Черняйкин отправился в зону СВО из мест лишения свободы. За какое преступление он отбывал наказание, там не смогли уточнить.
В базе судебных решений есть данные о двух судимостях полного тезки Романа Черняйкина (самих текстов приговоров нет. — Прим. ред.). В 2013 году он был осужден по статье «Кража, совершенная группой лиц с незаконным проникновением» (ст. 158, ч. 2, пп. а, б, в), а в 2016 году — по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Недавно руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания больше не набирает заключенных.