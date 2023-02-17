Работал охранником, был осужден. Бойца ЧВК, погибшего в спецоперации, похоронили в селе Новосибирской области

— После окончания девятого класса в 2007 году обучение продолжил в тогда еще Маслянинском профессиональном училище номер 77 (ныне аграрный колледж) и успешно окончил его в 2010 году. Прошел срочную службу в десантных войсках Российской Армии. После службы в армии в 2011 году вернулся в родное село, работал там охранником. На специальной военной операции Роман пробыл с начала ноября 2022 года в составе ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

