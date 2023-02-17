Продленные праздники: куда улететь из Новосибирска в конце февраля и какие страны выдают визы

Несмотря на то что до конца февраля остается не так много времени, новосибирцы пытаются продлить себе праздники и забронировать туры или купить авиабилеты на 20-е числа, оставшись на отдыхе подольше. Журналист НГС Мария Тищенко узнала в турагентствах и сервисах для путешественников, за сколько можно улететь на море, какие внутренние направления стоят дешевле и как сейчас россиянам выдают визы разные страны.
Авиабилеты
Как объяснили журналисту НГС в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, несмотря на то что официально выходные в феврале будут с 23 по 26 февраля, многие берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых:
— Самым выгодным направлением оказался Барнаул: перелет в одну сторону обойдется минимум в 1200 рублей. Заплатив немного больше, можно добраться до Горно-Алтайска (от 2200 рублей), Кемерова (от 2300), Томска (от 2400), Красноярска (от 2500 рублей).
В пресс-службе Aviasales отметили, что в направлении туда и обратно на праздники можно найти авиабилеты от 9300 рублей до Москвы, от
Путевки
Директор туристического агентства «Сибирь Экспресс» Вера Трубицына рассказывает, что прямые чартерные рейсы из Новосибирска на праздники возможны в Таиланд: трехзвездочный отель на период от девяти ночей стоит от
— Также востребованы регулярные рейсы в Анталью и Стамбул, в основном на отдых продолжительностью пять-семь ночей, — замечает она.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Карбаева описывает, что отметить
— Отметить весенний праздник
Менеджер по туризму «Свобода Трэвел» Надежда Ращинская также отмечает перечисленные направления и добавляет, что из довольно близкого Екатеринбурга можно улететь в Индию, на Гоа, по цене от
Один из руководителей туристической компании «Тукан-тур» Анна Морозова говорит, что сейчас популярны именно небольшие туры:
— Туристы хотят уложиться в пять-семь дней, чтобы захватить четыре дня выходных и совсем немного от рабочих дней. Исходя из этого, праздничные туры на меньшее количество дней, как правило, стоят дороже. Из Новосибирска на прямых чартерных рейсах есть туры в Таиланд. Например, Паттайя с 22 февраля на восемь ночей — от
В «Тукан-туре» уточняют, что на Пхукет можно также улететь чартерным рейсом через Казахстан: такой тур обойдется на порядок дешевле.
— На праздники на чартерах можно посетить Абхазию. Такие туры доступны для большего количества туристов, ведь стоимость шести ночей с 21 февраля начинается с
Кроме того, добавляет она, регулярным рейсом из Новосибирска можно улететь в экскурсионный Стамбул. Авиакомпания летает по вторникам. Так, билет на семь ночей (туда и обратно) с 21 февраля обойдется в сумму от
По словам Анны Морозовой, из Москвы на предстоящие праздники в рамках чартерной программы добавляются такие направления, как Египет, Турция (Анталья), Индия, Мальдивы, Сейшелы, Венесуэла, Куба.
Визы
Вера Трубицына считает, что оформить визу в страны Шенгена до конца февраля маловероятно:
— Есть желающие посетить Южную Корею в праздники: срок рассмотрения электронного разрешения — от 10 до 36 часов. Самые лояльные страны в плане выдачи виз для граждан России — это Испания, Франция. Сроки рассмотрения — 14 дней.
Директор «Первого визового центра — Новосибирск» Екатерина Лещенко подобнее рассказывает об Испании:
— Очень лояльна к гражданам России. Основания для подачи могут быть любые: и деловая, и гостевая, и туристическая цель поездки. Отказы в выдаче виз крайне редкие. И даже в случае повторной подачи после отказа вполне возможно одобрение. Конечно, рассчитывать на длительные визы уже не приходится, обычно срок ограничен 30–90 днями. Но при хорошей визовой истории можно рассчитывать на более длительный срок — от полугода.
Франция, по ее словам, не раздает пятилетнюю шенгенскую визу каждому второму заявителю, но вполне можно рассчитывать на полугодовую.
— Германия — пожалуй, в Новосибирске это была одна из самых популярных стран для подачи документов на шенгенскую визу. Более того, именно новосибирское консульство Германии всегда отличалось своей лояльностью, прозрачностью, отзывчивостью. Отказы случались крайне редко. Но даже в случае отказов после апелляции визу одобряли в 95% случаев. Сейчас ситуация изменилась кардинально, — говорит Екатерина Лещенко.
Директор «Первого визового центра — Новосибирск» добавляет, что перечень оснований для подачи сильно сузился, а список и требования к документам стали практически невыполнимыми для большинства граждан. Стало проблематично подать заявление даже на визу по приглашению близких родственников, что раньше являлось самой распространенной целью визита в Германию.
По словам Екатерины Лещенко, Болгария очень дружелюбна к российским заявителям: визы дают всем на полгода или на год. Это очень удобно, особенно учитывая тот факт, что виза позволяет заезжать в Румынию и на Кипр.
В части азиатских стран стало немного легче с оформлением виз в Японию, Китай, Тайвань, Корею, замечает эксперт:
— Особенно актуальны для новосибирцев Китай и Корея: мы это ощущаем по резко возросшему спросу клиентов после ослабления пандемических требований со стороны КНР и Кореи. Пока это преимущественно деловая цель поездки.
И, как поясняет директор центра, есть категория так называемых сложных стран — США, Австралия, Канада, Великобритания. Они считались особенно требовательными к заявителям, а получение визы для их посещения — особенно трудоемким:
— Как ни странно, Великобритания не прекращала прием документов от граждан РФ на визы по любым основаниям даже в период пандемии. Да, сроки увеличились, но процент одобрений сохранился на прежнем уровне. Несмотря на закрытие всех американских консульств на территории России, по-прежнему у заявителей из РФ есть возможность заполнить свою анкету и пройти собеседование с визовым офицером в посольстве США на территории другой страны.
А вот Канада и Австралия в этом списке выглядят действительно очень сложными или, скорее, неопределенными.
— Есть анкеты от клиентов, которые уже рассматривают более одного года. И перспективы, к сожалению, совершенно непонятны. Прибалтийские страны — Латвия, Литва, Эстония — абсолютно единодушны в своей позиции относительно виз для граждан РФ: документы не принимаются. Либо принимаются только по очень веским основаниям. Польша, Финляндия, Нидерланды, Чехия также не принимают документы на визы от россиян для туристических целей, — резюмирует Екатерина Лещенко.
Ранее мы рассказывали, что новосибирцы рискуют остаться без отпуска из-за проблем с выдачей загранпаспортов.