Продленные праздники: куда улететь из Новосибирска в конце февраля и какие страны выдают визы

Авиабилеты

Как объяснили журналисту НГС в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, несмотря на то что официально выходные в феврале будут с 23 по 26 февраля, многие берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых:

— Самым выгодным направлением оказался Барнаул: перелет в одну сторону обойдется минимум в 1200 рублей. Заплатив немного больше, можно добраться до Горно-Алтайска (от 2200 рублей), Кемерова (от 2300), Томска (от 2400), Красноярска (от 2500 рублей).