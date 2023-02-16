Госдума приняла закон о защите русского языка от заимствований. Теперь нельзя говорить иностранные слова?

Госдума приняла поправки в закон о государственном языке, по которым нельзя будет использовать иностранные слова, за исключением тех, у которых нет общеупотребительных аналогов в русском. Эти требования будут действовать только в тех случаях, когда русский язык употребляется в качестве государственного. Что это значит и кому теперь нельзя будет использовать заимствованные слова?