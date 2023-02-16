Госдума приняла закон о защите русского языка от заимствований. Теперь нельзя говорить иностранные слова?

Госдума приняла поправки в закон о государственном языке, по которым нельзя будет использовать иностранные слова, за исключением тех, у которых нет общеупотребительных аналогов в русском. Эти требования будут действовать только в тех случаях, когда русский язык употребляется в качестве государственного. Что это значит и кому теперь нельзя будет использовать заимствованные слова?
Внести изменения в закон о государственном языке правительство предложило в конце прошлого года. Согласно проекту, федеральные органы власти должны будут проводить лингвистическую экспертизу текстов проектов нормативных правовых актов, чтобы убедиться: они соответствуют всем актуальным литературным нормам. Для этого правительство планировало привлечь сторонних специалистов и использовать информационные технологии. Кабмину же предстоит определить перечень нормативных словарей, справочников и грамматик, а также требования к их составлению. Таким образом, использовать иностранные слова пока запрещено только в нормативных правовых актах — для чиновников, но не для обычных людей.
При этом председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская призвала депутатов активно включаться в работу по защите русского языка. Она напомнила, что многие задавали вопрос о штрафах за нарушение этих требований, но для этого нужно сначала определить конкретные случаи, при которых будет наступать такая ответственность.
— И лишь затем проработать и внести изменения в КоАП, — пояснила Ямпольская.
По мнению Ямпольской, изменения должны появиться в первую очередь в законах о защите прав потребителей, о СМИ и рекламе, а также в Градостроительном кодексе. Не ограничиваться запретом иностранных слов только для чиновников предлагал первый замглавы думского Комитета по развитию гражданского общества Николай Бурляев. По его словам, нормы вполне можно распространить и на рекламу, а также на официальные сайты ведомств.
— Есть случаи, когда русской замены иностранному слову просто нет, например, если речь идет о терминах или каких-то наименованиях, но в большинстве случаев мы можем говорить на чистом родном языке и, конечно, должны к этому стремиться, — отметил Бурляев.
Кстати, в прошлом году Минпросвещения опубликовало документ с новыми правилами русского языка — это была вторая попытка изменений за полгода. Первую версию публиковали в ноябре