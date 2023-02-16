«Второй ребенок родился, когда его уже призвали»: 40-летний мобилизованный из сибирского села погиб в СВО

В Маслянинском районе простились с погибшим в спецоперации гвардии сержантом Владимиром Гиссом. Как говорится в некрологе, опубликованном в районном издании «Маслянинский льновод» (ГАУ НСО «Редакция газеты "Маслянинский льновод"»), его похороны прошли
— Вырос в селе Петени, учился в Дубровской школе. Он принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Был призван в ходе мобилизации
Как пояснили корреспонденту НГС в администрации Дубровского сельсовета, Владимир Гисс родился в октябре 1982 года.
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— У него гражданская жена, есть дети. Девочка — учится во втором классе, и у них второй ребенок родился, когда его уже призвали, то есть во время мобилизации. Тоже девочка, — добавили в администрации.
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