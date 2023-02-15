Ушел из колонии: боец ЧВК из Чистоозерного района погиб в спецоперации на Украине

Петр Клименко из Чистоозерного района погиб в спецоперации на Украине. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в районной администрации.



— Его в городе похоронить должны были, потому что там у него родственники. Так что всё это мимо нас прошло. Он сам из Чистоозерного. Там по глупости, так сказать, пьянка была, потом один человек утонул. Судимый он, — прокомментировали в администрации Чистоозерного района.

