Ушел из колонии: боец ЧВК из Чистоозерного района погиб в спецоперации на Украине

Петр Клименко из Чистоозерного района погиб в спецоперации на Украине. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в районной администрации.
— Его в городе похоронить должны были, потому что там у него родственники. Так что всё это мимо нас прошло. Он сам из Чистоозерного. Там по глупости, так сказать, пьянка была, потом один человек утонул. Судимый он, — прокомментировали в администрации Чистоозерного района.
Там же подтвердили нахождение Петра Клименко в составе ЧВК.
В базе судебных дел можно найти информацию о приговоре полного тезки Петра Клименко, вынесенный Новосибирским областным судом в 2010 году. Текста приговора в открытом доступе нет, но есть несколько кассационных жалоб, поданных подсудимыми — самим Петром Клименко и его однофамильцем.
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Известно, что преступление они совершили
В кассационной жалобе от 2011 года адвокат Петра Клименко настаивал на том, что вердикт, вынесенный присяжными, был необоснован. В 2019 году адвокат в апелляционной инстанции пытался добиться освобождения Петра Клименко от отбывания наказания в связи с болезнью. И в том, и в другом случае приговор был оставлен без изменения, а жалобы — без удовлетворения.
В группе Чистоозерного района в соцсети «ВКонтакте» указывается, что Петра Клименко похоронили в январе 2023 года в Новосибирске. Ему оставалось отбывать в колонии еще два года.
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