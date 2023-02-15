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Спецоперация на Украине

Ушел из колонии: боец ЧВК из Чистоозерного района погиб в спецоперации на Украине

Мужчину похоронили в Новосибирске

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Возраст Петра Клименко не сообщается

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Петр Клименко из Чистоозерного района погиб в спецоперации на Украине. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в районной администрации.

— Его в городе похоронить должны были, потому что там у него родственники. Так что всё это мимо нас прошло. Он сам из Чистоозерного. Там по глупости, так сказать, пьянка была, потом один человек утонул. Судимый он, — прокомментировали в администрации Чистоозерного района.

Там же подтвердили нахождение Петра Клименко в составе ЧВК.

В базе судебных дел можно найти информацию о приговоре полного тезки Петра Клименко, вынесенный Новосибирским областным судом в 2010 году. Текста приговора в открытом доступе нет, но есть несколько кассационных жалоб, поданных подсудимыми — самим Петром Клименко и его однофамильцем.

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Известно, что преступление они совершили 22 августа 2009 года, за что получили 15 (Петр Клименко) и 13 (его однофамилец) лет лишения свободы в колонии строгого режима (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В кассационной жалобе от 2011 года адвокат Петра Клименко настаивал на том, что вердикт, вынесенный присяжными, был необоснован. В 2019 году адвокат в апелляционной инстанции пытался добиться освобождения Петра Клименко от отбывания наказания в связи с болезнью. И в том, и в другом случае приговор был оставлен без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

В группе Чистоозерного района в соцсети «ВКонтакте» указывается, что Петра Клименко похоронили в январе 2023 года в Новосибирске. Ему оставалось отбывать в колонии еще два года.

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