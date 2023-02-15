«Мафиозные организации», паспорт Евросоюза и отказ в ВНЖ. Россиянки массово едут рожать в Аргентину

— Одна из ключевых проблем — сложности перевода и разговора, — объяснил петербуржец. — Испанский в Аргентине такой же, как в России русский, поэтому многие местные, в том числе и сотрудники больниц, не считают необходимым учить английский. Именно поэтому его знание не панацея. Также возникают проблемы и с поиском официального переводчика, который вам поможет при оформлении документов на ребенка.





Тысячи долларов, чтобы родить ребенка

— Жилье там дорогое, — отметил Алексей. — Бабушкин вариант можно найти и за 300 $, но что-то приличное — больше 500 $. Но самое дорогое так или иначе — это перелет. Если вы его покупаете не за месяц, а за две недели, то в одну сторону около 2000 $. Отель на первое время мы не берем в расчет, но на первое время после родов нужно жилье. Например, из семьи на троих будет в районе 800 $ в месяц с комиссией. К этому платите переводчику за сопровождение приблизительно 1000 $. Пеленки, коляски и подгузники вы тоже вряд ли с собой повезете. В итоге получается около 15 тысяч $.