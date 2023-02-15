«Мафиозные организации», паспорт Евросоюза и отказ в ВНЖ. Россиянки массово едут рожать в Аргентину

После того как несколько беременных россиянок застряли в аэропорту Буэнос-Айреса, власти Аргентины начали приостанавливать и отменять действие вида на жительство граждан РФ, получивших его через рождение ребенка, но при этом не оставшихся жить в стране.
Аргентина столкнулась с волной родильного туризма из России. По оценкам российского консульства, в 2022 году в страну переехало около двух тысяч наших соотечественников, многие из которых — женщины. В стране горячего танго они планировали родить ребенка.
Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней (начиная с даты первого въезда). Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны — он позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе в страны Евросоюза, Великобританию и Японию.
Корреспондент MSK1.RU поговорила с петербуржцем Алексеем, жена которого рожала в Аргентине. Он объяснил, почему россияне массово выбирают именно эту страну и даже готовы несколько недель просидеть в аэропорту.
— В Аргентине дорогое жилье, но жить дешевле, чем, например, на Кавказе или в Турции и, конечно, в России. Если сравнивать Буэнос-Айрес с Москвой, то семье из трех человек в российской столице нужно тратить, например, 100 тысяч рублей, а там такая же продуктовая корзина и жизнь будет выходить на 35 тысяч. Но она будет качественнее, — объяснил Алексей.
После того как больше десяти женщин не выпустили из аэропорта Буэнос-Айреса, местные власти забили тревогу.
— Мне кажется, что ситуация в аэропорту случилась из-за большого шума в интернете, — уверен петербуржец. — Этим случаем заинтересовались власти, так как в страну хлынуло большое количество россиян.
Это действительно так, по словам заведующего консульским отделом Георгия Полина, в 2023 году ожидается около 10 тысяч россиянок, которые приедут рожать с целью получить временное место жительства для ребенка.
— Как думаете, почему власти недовольны, ведь это прирост капитала?
— В том-то и дело. Когда вы приезжаете в качестве туриста, то можете пользоваться местной медициной бесплатно. Многие роженицы выбирают именно бесплатные клиники, так как есть мнение, что в платных всех отправляют на кесарево сечение, — рассказал Алексей.
Роды — дорогое удовольствие
— Риски, возможно, и есть, но у нас всё прошло гладко. К тому же из-за бума на роды здесь система стала настолько отлаженной, что можно встретить многих русских. Есть комьюнити, которые отвечают на большинство возникших вопросов. Есть также целые агентства, которые этим занимаются. За неделю-две можно разобраться. Агентства — это для людей, которые в себе не уверены. Это похоже на тех, кто вызывает клининг на дом. Можно самим прилететь, найти переводчика, трансфер, жилье, клинику и прочее. В иных случаях приходят так называемые «помогаторы», которые берут процент со всех операций, — поделился Алексей.
По словам Алексея, несмотря на высокую цену на жилье, проблемы возникают при переводе и оформлении документов. Главная цель всех тех, кто приезжает рожать в Аргентину, — получение ВНЖ и паспорта Евросоюза.
— Одна из ключевых проблем — сложности перевода и разговора, — объяснил петербуржец. — Испанский в Аргентине такой же, как в России русский, поэтому многие местные, в том числе и сотрудники больниц, не считают необходимым учить английский. Именно поэтому его знание не панацея. Также возникают проблемы и с поиском официального переводчика, который вам поможет при оформлении документов на ребенка.
Тысячи долларов, чтобы родить ребенка
— Жилье там дорогое, — отметил Алексей. — Бабушкин вариант можно найти и за 300 $, но что-то приличное — больше 500 $. Но самое дорогое так или иначе — это перелет. Если вы его покупаете не за месяц, а за две недели, то в одну сторону около 2000 $. Отель на первое время мы не берем в расчет, но на первое время после родов нужно жилье. Например, из семьи на троих будет в районе 800 $ в месяц с комиссией. К этому платите переводчику за сопровождение приблизительно 1000 $. Пеленки, коляски и подгузники вы тоже вряд ли с собой повезете. В итоге получается около 15 тысяч $.
После скандальной ситуации в одном из аэропортов Аргентины миграционная служба опросила 350 беременных россиянок в рамках расследования, которое она проводит на фоне резкого притока россиян в страну.
Глава ведомства заявила, что якобы «мафиозные организации» заманивают беременных в страну. По их версии, они рекламируют родильный туризм с целью получения аргентинского паспорта.
В посольстве Аргентины в Москве секретарь пока что не может дать ответ по поводу происходящей ситуации. Они также не стали комментировать отмену россиянам ВНЖ.
— У нас пока не поступало распоряжений свыше. Не знаем, ждем новостей, — рассказала MSK1.RU секретарь посольства Аргентины в Москве.
Женщин, которые просидели несколько часов (а некоторые из них даже дней), выпустили из аэропорта. Они благополучно пересекли границу. На допуске россиянок настоял суд.