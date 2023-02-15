Украина отменяет 8 Марта и День Победы: новости СВО за 14 февраля

Евросоюз добавил Россию в список юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах, и призвал страну «укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем». Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Претензии к России связаны с принятыми в 2022 году поправками в законодательство, регулирующее режим специальных административных районов — Приморья и Калининградской области. Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства «зашел в тупик» на фоне ситуации на Украине.