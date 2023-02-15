freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 4/10
usd 73.86
eur 79.34
Тема дняНачали рассматривать дело Артема Скатова
Все новости
Все новости

«Бежишь по границе, а там девушки с автоматами»: зачем сибирячка с тремя пересадками добиралась до Мертвого моря

Ольга Васильева через Сочи и Тель-Авив отправилась в город Эйн-Бокек

1 378

Ольга специально приехала в Израиль в начале февраля, чтобы пробежать 42,2 километра по Мертвому морю

Поделиться

Жительница Новосибирска Ольга Васильева (Московец) стала 20-й среди женщин в марафоне на Мертвом море. Она специально прилетела в Израиль для участия в забеге: вначале долетела до Сочи, там пересела на рейс до Тель-Авива, а затем добиралась на автобусе до города Эйн-Бокек.

По словам Ольги, она занимается спортом и в начале года хотела поучаствовать в каком-либо забеге, но в ближайшее время должен был пройти только полумарафон в Академгородке.

— А хотелось уже что-то значимое пройти, поскольку полумарафоны в Новосибирске — все, какие были, — уже бегала. Посмотреть решила по миру, что будет [из забегов]. Ближайшие — это в Марокко и в Израиле, на Мертвом море. Посмотрела информацию о том и том. Но интереснее оказалось пробежаться именно по Мертвому морю, по дамбам, которые раз в году специально соединяют для этого международного марафона. Мне интересно было своими глазами увидеть море, пустыню, хотелось побыть частью международного бегового сообщества. В итоге логистика и стала самой сложной частью марафона, — объяснила она.

Для забега на море делают насыпи — по ним и бегут участники

Для забега на море делают насыпи — по ним и бегут участники

Поделиться

Марафон (42,2 км) бежали 350 человек, полумарафон — 2350 человек

Марафон (42,2 км) бежали 350 человек, полумарафон — 2350 человек

Поделиться

Как говорит Ольга, она выбрала стратегию отрицательного спринта (ускорение во второй части забега)

Как говорит Ольга, она выбрала стратегию отрицательного спринта (ускорение во второй части забега)

Поделиться

Весь круглый год, по признанию Ольги, она не прекращает бегать и даже совершает уличные забеги при минусовой температуре. К марафону в Израиле она начала подготовку за месяц и вместе с тренером разработала план:

— Сложно было в голове перебороть страх, поскольку это мое первое такое мероприятие в другой стране с другим климатом. Страшно было, что вдруг акклиматизация настигнет, что еще какие-то сложности возникнут. Пока решала вопросы с тем, как добраться до Эйн-Бокека, страх куда-то делся. В целом всё прошло легко. Удивительно, что, когда ты начинаешь бежать, смотришь налево, смотришь направо — везде соль, красивое розовато-голубое море, солнце. Бежишь по границе с Иорданией, а там девушки с автоматами стоят. Плюс много международного опыта получаешь — люди со всех концов планеты приезжают.

В Израиль приехала и мама Ольги, которая поддержала ее в забеге. Для отдыха тоже осталось немного времени

В Израиль приехала и мама Ольги, которая поддержала ее в забеге. Для отдыха тоже осталось немного времени

Поделиться

А это сын Ольги — Марк. Именно ему, по ее словам, она хотела показать хороший пример

А это сын Ольги — Марк. Именно ему, по ее словам, она хотела показать хороший пример

Поделиться

Ольга по итогам марафона заняла 165-е место среди 350 человек. Кроме нее, из России больше никто не принимал участие в забеге на 42,2 километра.

— Это хороший пример для сына. Ему 9 лет, зовут Марк, занимается баскетболом. Знаю, что лучший способ привить ребенку любовь к спорту (да и вообще к чему-либо) — это создать правильное окружение, атмосферу. И воспитывать не детей, а себя, так как в итоге они скопируют подсознательно ту модель, которую видят. Это очень важно, — отметила она.

В сентябре сибирячка Ксения Егошина отправилась в Южную Африку — она потратила 100 тысяч, чтобы пробежать сверхмарафон.

По теме

ИзраильБегМарафон
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter