«Бежишь по границе, а там девушки с автоматами»: зачем сибирячка с тремя пересадками добиралась до Мертвого моря

Жительница Новосибирска Ольга Васильева (Московец) стала 20-й среди женщин в марафоне на Мертвом море. Она специально прилетела в Израиль для участия в забеге: вначале долетела до Сочи, там пересела на рейс до Тель-Авива, а затем добиралась на автобусе до города Эйн-Бокек.
По словам Ольги, она занимается спортом и в начале года хотела поучаствовать в каком-либо забеге, но в ближайшее время должен был пройти только полумарафон в Академгородке.
— А хотелось уже что-то значимое пройти, поскольку полумарафоны в Новосибирске — все, какие были, — уже бегала. Посмотреть решила по миру, что будет [из забегов]. Ближайшие — это в Марокко и в Израиле, на Мертвом море. Посмотрела информацию о том и том. Но интереснее оказалось пробежаться именно по Мертвому морю, по дамбам, которые раз в году специально соединяют для этого международного марафона. Мне интересно было своими глазами увидеть море, пустыню, хотелось побыть частью международного бегового сообщества. В итоге логистика и стала самой сложной частью марафона, — объяснила она.
Весь круглый год, по признанию Ольги, она не прекращает бегать и даже совершает уличные забеги при минусовой температуре. К марафону в Израиле она начала подготовку за месяц и вместе с тренером разработала план:
— Сложно было в голове перебороть страх, поскольку это мое первое такое мероприятие в другой стране с другим климатом. Страшно было, что вдруг акклиматизация настигнет, что еще какие-то сложности возникнут. Пока решала вопросы с тем, как добраться до Эйн-Бокека, страх куда-то делся. В целом всё прошло легко. Удивительно, что, когда ты начинаешь бежать, смотришь налево, смотришь направо — везде соль, красивое розовато-голубое море, солнце. Бежишь по границе с Иорданией, а там девушки с автоматами стоят. Плюс много международного опыта получаешь — люди со всех концов планеты приезжают.
Ольга по итогам марафона заняла 165-е место среди 350 человек. Кроме нее, из России больше никто не принимал участие в забеге на 42,2 километра.
— Это хороший пример для сына. Ему 9 лет, зовут Марк, занимается баскетболом. Знаю, что лучший способ привить ребенку любовь к спорту (да и вообще к чему-либо) — это создать правильное окружение, атмосферу. И воспитывать не детей, а себя, так как в итоге они скопируют подсознательно ту модель, которую видят. Это очень важно, — отметила она.
В сентябре сибирячка Ксения Егошина отправилась в Южную Африку — она потратила 100 тысяч, чтобы пробежать сверхмарафон.