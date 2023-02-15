«Бежишь по границе, а там девушки с автоматами»: зачем сибирячка с тремя пересадками добиралась до Мертвого моря

— А хотелось уже что-то значимое пройти, поскольку полумарафоны в Новосибирске — все, какие были, — уже бегала. Посмотреть решила по миру, что будет [из забегов]. Ближайшие — это в Марокко и в Израиле, на Мертвом море. Посмотрела информацию о том и том. Но интереснее оказалось пробежаться именно по Мертвому морю, по дамбам, которые раз в году специально соединяют для этого международного марафона. Мне интересно было своими глазами увидеть море, пустыню, хотелось побыть частью международного бегового сообщества. В итоге логистика и стала самой сложной частью марафона, — объяснила она.