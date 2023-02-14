«Голодным в этой стране точно не останешься»: россиянин — о ценах на продукты и медицину в США

Бизнесмен из Тюмени Андрей Ячменев уже делился историей, как пересекал границу США через Мексику. Он с женой поселился в Калифорнии, там у них родился сын. В этот раз он рассказал нашим коллегам из 72.RU об условиях жизни в Америке: о ценах на продукты, жилье, медицину, автомобили, а также отношении к иностранцам. Далее — от первого лица.
Первое время на новом месте всегда непросто. Это был самый жаркий сентябрь за всю мою жизнь. Я не был готов к 35-градусной жаре, но быстро адаптировался ко всему происходящему. На самом деле в США всё продумано до мелочей.
Жилье
Мы остановились в отеле на одну ночь в Лос-Анджелесе. Цены на нормальный отель — от 130 долларов (около девяти тысяч рублей. — Прим. ред.) и выше за сутки. Поиск жилья занимает много времени, у нас его не было, к сожалению. Самый простой способ найти жилье — онлайн-площадка Airbnb. Там можно задать необходимые параметры для поиска жилья и всё забронировать. Чем дальше от большого города, тем цены ниже. Есть много разных приложений, сайтов для поиска жилья таких как Craigslist, Realtor.com, Apartments, Zillow. Но везде требуют ID card — это идентификационный документ. Например, паспорт, местные права «Driver License», Green Card, Social Security Number (аналог российского СНИЛС) и большой депозит. Зачастую эта сумма может достигать более двух тысяч долларов (около 135 тысяч. — Прим. ред.).
Жилье здесь значительно дороже, чем в России. Мы арендовали комнату в доме недалеко от Лос-Анджелеса стоимостью примерно 1700 долларов в месяц (115 тысяч рублей. — Прим. ред.). В доме было всё необходимое: посуда, подушки, одеяла, постельное белье, полотенца, шампуни, порошки, стиральная и сушильная, посудомоечная машины, телевизор. Кухня и ванная были общими с соседями. Они менялись часто. Хозяева дома были китайцы, они следили за чистотой в доме, регулярно делали уборку. С нами жили семейные пары, некоторые из соседей каждый день курили траву на балконе. По этой причине мы не задержались надолго в этом доме и переехали еще дальше от Лос-Анджелеса. Стоимость комнаты на этот раз составила 1350 долларов (91 тысяч рублей. — Прим. ред.). Условия во много раз лучше, курить в доме запрещено. Ура! Хозяева дома тоже китайцы, они живут в этом доме и следят за чистотой и порядком.
Еда
Многие продукты для нас были в новинку. Огромное изобилие свежих фруктов, овощей, морепродуктов, хлеба. Ни разу не встречали пустых полок, за исключением времени распродаж, предпраздничных дней или просто конца дня. Тогда люди раскупают все. Есть дорогие продуктовые магазины, есть нормальные. Цены не сильно отличаются от российских, но я бы сказал, что многие товары стоят дешевле.
Здесь любой нуждающийся может посещать фудбанки, где дают бесплатную еду. Люди приезжают и на дорогих автомобилях в такие места. Есть несколько видов фудбанков. Первый: приезжаешь на место, открываешь багажник, и тебе грузят несколько коробок еды. Второй: платишь 30–40 долларов и набираешь целую тележку еды. Иногда там попадаются продукты с истекающим сроком годности или просроченными на сутки-две. В США это не проблема: здесь сроки годности не исходят также быстро как в России, и продукты хранятся гораздо дольше указанной даты. Третий: это дистрибьюторские центры, где тебе заводят карточку и ты можешь приезжать каждую неделю также за продуктами. В каждом фудбанке выдают санитайзеры, маски, дезодоранты, мыло, влажные салфетки.
Есть программа для беременных и кормящих грудью мам, по которой женщин обеспечивают едой. Список продуктов зависит от положения семьи. Специалисты программы периодически звонят и спрашивают об изменениях, консультируют по питанию. Только что родившим женщинам предоставляют бесплатные консультации по грудному вскармливанию, при необходимости могут даже молокоотсос прислать. Когда ребенку исполняется шесть месяцев к списку продуктов добавляют детские фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, смеси.
Еще есть программа, где выдают карту с фиксированным депозитом в примерно 260 долларов (более 17 тысяч рублей. — Прим. ред.), по которой ты можешь покупать любую еду без ограничений. Ей можно расплачиваться и в заведениях общепита. В общем, голодным в этой стране ты точно не останешься.
Автомобиль
Без автомобиля здесь сложно жить — расстояния огромные. Автобусы ездят, но остановок не так много в том месте, где мы живем сейчас. В Лос-Анджелесе на автобусах можно было ездить бесплатно во время ковидных ограничений для всех людей.
Аренда автомобиля нам обходится 700 долларов в месяц (47 тысяч рублей. — Прим. ред.), включая страховку. Многие приезжие сразу берут б/у машины в кредит. Так тоже можно и в какой-то мере это выгодно. Автомобили в США доступная необходимость. Можно взять Toyota Camry 2019 года за 450 долларов (30 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц — это цена без кредитной истории под
Для себя я выбрал аренду. Во-первых, страховку оплачивает хозяин автомобиля. Во-вторых, он же ремонтирует любую поломку. В-третьих, если с авто что-то происходит, мне просто меняют его на другой. Например, однажды в меня въехала машина на скоростной автостраде. Кузов был поврежден и восстановлению не подлежал — страховая выплатила хозяину рыночную стоимость авто. Мне заменили машину на следующий же день, плюс выплатили 25 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей. —
Медицина
Медицина в США невероятно дорогая, если у тебя нет страховки. После того как мы приехали в Лос-Анджелес, моя беременная жена посетила гинеколога. Стоимость приема составила 200 долларов (13 тысяч рублей. — Прим. ред). Стоимость ведения беременности и родов разная, в среднем это примерно восемь тысяч долларов (полмиллиона рублей. — Прим. ред.). Врач убедил нас, что всё в порядке, и мы можем сделать страховку и потом выбрать врача. Мы так и сделали.
Оформили бесплатную страховку, нашли русскоговорящего врача. Это было не так просто, чем дальше от Лос-Анджелеса, тем всё меньше и меньше русскоговорящих. Благо всех и всё в этой стране можно найти в соцсетях. Врач работает в госпитале при университете — один из трех главных врачей в отделении. Там есть возможность получить помощь в полноценном профессиональном переводе с любого языка. Моя жена очень переживала по поводу родов. К нашему удивлению, всё прошло максимально комфортно. Роды принимал англоговорящий медицинский персонал, а русскоговорящий врач был на операции. Но он навестил сына и жену сразу после родов.
В палаты приносят еду и маме, и тому, кто был с ней на родах. Родным можно остаться на ночь: в палате есть уютные кресла. Каждая палата оборудована аппаратом УЗИ, регулируемой кроватью, душем, туалетом, телевизором. Есть и средства личной гигиены для женщин и новорожденных детей. После выписки с собой дают пакет нужностей для мамы и малыша. Моя жена брала с собой на роды бутылку воды, телефон, зарядку, резинку для волос с расческой, гигиеническую помаду, теплую одежду для сына и всё. Никаких баулов с вещами и документов не потребовалось. Паспорт никто не спрашивал ни у меня, ни у жены. Документы предоставляли только во время первого приема.
Языковой барьер
Как такового языкового барьера нет, но, возможно, это только у меня так. Есть практика каждый день, и я слышу не тот чистый британский английский, которому учили меня в школе и университете. Америка — это страна эмигрантов, каждый говорит со своим акцентом как может. У многих здесь английский не идеальный. В США есть бесплатная программа для изучения эмигрантами английского языка. Моя жена так его и изучает. «English as a Second Language» — лекции проходят как в учебных заведениях, так и по ZOOM.
Программа рассчитана не только для взрослых, но и для детей. Например, ребенок не говорит по-английски, но ему необходимо ходить в американскую школу. Его определяют в класс ESL, где такие же, как он, только приехавшие в США и не знающие языка. Это могут быть китайцы, армяне, арабы, украинцы, белорусы, мексиканцы. Если изучать язык с нуля, то потребуется 2,5 года, чтобы достичь возможного наивысшего уровня по этой программе.
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