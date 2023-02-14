«Голодным в этой стране точно не останешься»: россиянин — о ценах на продукты и медицину в США

Еще есть программа, где выдают карту с фиксированным депозитом в примерно 260 долларов (более 17 тысяч рублей. — Прим. ред.), по которой ты можешь покупать любую еду без ограничений. Ей можно расплачиваться и в заведениях общепита. В общем, голодным в этой стране ты точно не останешься.

Автомобиль

Без автомобиля здесь сложно жить — расстояния огромные. Автобусы ездят, но остановок не так много в том месте, где мы живем сейчас. В Лос-Анджелесе на автобусах можно было ездить бесплатно во время ковидных ограничений для всех людей.