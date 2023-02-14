В сибирском поселке похоронили бойца ЧВК, погибшего в спецоперации

В Черепановском районе похоронили погибшего в спецоперации Петра Деревягина. Похороны прошли в поселке Майском, сообщается в официальной группе администрации Черепановского района в соцсети «ВКонтакте».
— С чувством глубочайшей скорби и сожаления сообщаем, что, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, 6 января погиб наш земляк — Деревягин Петр Алексеевич, 2 сентября 1994 года рождения. Гибель Петра Алексеевича — это наша общая утрата и общая боль, — отмечается в сообщении.
В официальной группе местного издания «Черепановские вести» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты «Черепановские вести») уточняется, что Петр Деревягин был бойцом ЧВК «Вагнер».
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
В базе судебных решений можно найти несколько приговоров полному тезке погибшего. В 2013 году Черепановский районный суд приговорил его к 3 годам 10 месяцам лишения свободы за угон автомобиля (
Недавно мы рассказывали истории людей, которые ищут своих осужденных близких. Они подозревают, что те могут находиться в составе ЧВК.