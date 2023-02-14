В сибирском поселке похоронили бойца ЧВК, погибшего в спецоперации

В базе судебных решений можно найти несколько приговоров полному тезке погибшего. В 2013 году Черепановский районный суд приговорил его к 3 годам 10 месяцам лишения свободы за угон автомобиля ( ст. 166 УК РФ), а в 2019 году Мотовилихинский районный суд Перми — к 13 годам лишения свободы за незаконный сбыт героина ( ст. 228.1 ч. 4 ) в составе организованной группы, где он был закладчиком. Позже к этому наказанию добавили еще два месяца лишения свободы за другое преступление — угон автомобиля.

