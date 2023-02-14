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Спецоперация на Украине

В сибирском поселке похоронили бойца ЧВК, погибшего в спецоперации

Полный тезка погибшего имел несколько судимостей

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Петру Деревягину было 28 лет

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В Черепановском районе похоронили погибшего в спецоперации Петра Деревягина. Похороны прошли в поселке Майском, сообщается в официальной группе администрации Черепановского района в соцсети «ВКонтакте».

— С чувством глубочайшей скорби и сожаления сообщаем, что, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, 6 января погиб наш земляк — Деревягин Петр Алексеевич, 2 сентября 1994 года рождения. Гибель Петра Алексеевича — это наша общая утрата и общая боль, — отмечается в сообщении.

В официальной группе местного издания «Черепановские вести» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты «Черепановские вести») уточняется, что Петр Деревягин был бойцом ЧВК «Вагнер».

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В базе судебных решений можно найти несколько приговоров полному тезке погибшего. В 2013 году Черепановский районный суд приговорил его к 3 годам 10 месяцам лишения свободы за угон автомобиля (ст. 166 УК РФ), а в 2019 году Мотовилихинский районный суд Перми — к 13 годам лишения свободы за незаконный сбыт героина (ст. 228.1 ч. 4) в составе организованной группы, где он был закладчиком. Позже к этому наказанию добавили еще два месяца лишения свободы за другое преступление — угон автомобиля.

Недавно мы рассказывали истории людей, которые ищут своих осужденных близких. Они подозревают, что те могут находиться в составе ЧВК.

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