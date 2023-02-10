24-летний стрелок из Новосибирской области погиб в СВО — он был мобилизован

В Убинском районе простятся с погибшим в спецоперации Иваном Трубицыным. Как сообщается в официальной группе администрации Убинского района «ВКонтакте», он родился в селе Круглоозёрном.
— Иван Трубицын родился 19 ноября 1998 года. 24 октября Иван Александрович был призван в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. 2 февраля 2023 года стрелок 4-го мотострелкового взвода во время выполнения воинского долга в специальной военной операции пал смертью храбрых, — говорится в опубликованном сообщении.
В группе администрации отмечается, что в последний путь Ивана Трубицына проводят 11 февраля.
Официальная церемония прощания состоится в Круглоозёрном доме культуры в 13:00 часов.
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