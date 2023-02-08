Выжила только трехлетняя дочка. В спецоперации погиб поджигатель своей семьи — он отбывал 24-летний срок

Погибший в спецоперации Юрий Касимов из Ордынского района был осужден на 24 года лишения свободы в колонии строгого режима в 2017 году.
Как следует из текста приговора, опубликованного на сайте Новосибирского областного суда, наказание он получил за двойное убийство с особой жестокостью, покушение на убийство малолетнего и умышленное уничтожение имущества.
Он поджег дом своей тещи, в котором находились
В суде Касимов объяснял, что возгорание произошло случайно, в ходе конфликта с женой, когда он пытался затопить печь. Но показания свидетелей, погибшей тещи и дочери это опровергли — дом тот поджег умышленно.
— Он вышел из дома, на территории данного домовладения взял канистру, в которой находился бензин, вернулся, облил бензином из канистры деревянный пол в доме и имевшимся у него источником открытого огня поджег пол в коридоре. От этих его действий произошло возгорание, перекинувшееся на не имеющих возможности спастись от огня и задымления помещений жилого дома
Родственники погибшей супруги и знакомые семьи рассказали, что Касимов часто выпивал и ревновал свою жену. Конфликт, закончившийся убийством, произошел из-за того, что тот приревновал жену к таксисту, подвозившему их после встречи с друзьями.
Кроме 24 лет лишения свободы суд также потребовал от Касимова возместить моральный вред в пользу родной сестры жены в размере 2 миллионов рублей и в пользу пострадавшей дочери в размере 1 миллиона рублей.
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5 февраля Юрия Касимова похоронили в селе Верх-Чик Ордынского района как участника спецоперации. Пост об этом с соболезнованиями главы района был опубликован в официальной группе во «ВКонтакте» Ордынского района.