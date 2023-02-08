Выжила только трехлетняя дочка. В спецоперации погиб поджигатель своей семьи — он отбывал 24-летний срок

Он поджег дом своей тещи, в котором находились 65-летняя женщина, 32-летняя жена Касимова и его 3-летняя дочь. В страшном пожаре выжила лишь девочка, получив ожоги 63 % тела, ожог дыхательных путей (1–2-й степени) и посттравматическое стрессовое расстройство. Из объятого пламенем дома сумела также выбраться теща, которая и рассказала о случившемся в машине скорой помощи. У женщины были ожоги 93 % тела, в результате чего она скончалась позже в больнице. Жена осужденного погибла в доме, задохнувшись угарным газом.