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Спецоперация на Украине

Выжила только трехлетняя дочка. В спецоперации погиб поджигатель своей семьи — он отбывал 24-летний срок

Дело Юрия Касимова было резонансным: при пожаре выжила только его дочь

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В 2016 году Юрий Касимов поджег дом со своей семьей, в 2017 году получил 24-летний срок, а в 2023 году погиб в спецоперации

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Погибший в спецоперации Юрий Касимов из Ордынского района был осужден на 24 года лишения свободы в колонии строгого режима в 2017 году.

Как следует из текста приговора, опубликованного на сайте Новосибирского областного суда, наказание он получил за двойное убийство с особой жестокостью, покушение на убийство малолетнего и умышленное уничтожение имущества.

Он поджег дом своей тещи, в котором находились 65-летняя женщина, 32-летняя жена Касимова и его 3-летняя дочь. В страшном пожаре выжила лишь девочка, получив ожоги 63 % тела, ожог дыхательных путей (1–2-й степени) и посттравматическое стрессовое расстройство. Из объятого пламенем дома сумела также выбраться теща, которая и рассказала о случившемся в машине скорой помощи. У женщины были ожоги 93 % тела, в результате чего она скончалась позже в больнице. Жена осужденного погибла в доме, задохнувшись угарным газом.

Слева снимок Касимовых, показанный в сюжете телеканала ОТС с одного из судебных слушаний, справа — фото Касимова, опубликованное в официальной группе Ордынского района с сообщением о его гибели в СВО

Слева снимок Касимовых, показанный в сюжете телеканала ОТС с одного из судебных слушаний, справа — фото Касимова, опубликованное в официальной группе Ордынского района с сообщением о его гибели в СВО

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В суде Касимов объяснял, что возгорание произошло случайно, в ходе конфликта с женой, когда он пытался затопить печь. Но показания свидетелей, погибшей тещи и дочери это опровергли — дом тот поджег умышленно.

— Он вышел из дома, на территории данного домовладения взял канистру, в которой находился бензин, вернулся, облил бензином из канистры деревянный пол в доме и имевшимся у него источником открытого огня поджег пол в коридоре. От этих его действий произошло возгорание, перекинувшееся на не имеющих возможности спастись от огня и задымления помещений жилого дома Р. В. (тещу), К. О. С (супругу) и малолетнюю потерпевшую, которые стали заживо гореть в присутствии друг друга, испытывая особые страдания и мучения, — говорится в приговоре.

Родственники погибшей супруги и знакомые семьи рассказали, что Касимов часто выпивал и ревновал свою жену. Конфликт, закончившийся убийством, произошел из-за того, что тот приревновал жену к таксисту, подвозившему их после встречи с друзьями.

Кроме 24 лет лишения свободы суд также потребовал от Касимова возместить моральный вред в пользу родной сестры жены в размере 2 миллионов рублей и в пользу пострадавшей дочери в размере 1 миллиона рублей.

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5 февраля Юрия Касимова похоронили в селе Верх-Чик Ордынского района как участника спецоперации. Пост об этом с соболезнованиями главы района был опубликован в официальной группе во «ВКонтакте» Ордынского района.

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