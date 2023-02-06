В Новосибирской области похоронили погибшего в зоне СВО

5 февраля в селе Верх-Чик Новосибирской области похоронили Юрия Касимова. Он погиб в ходе специальной военной операции.
Сообщение об этом опубликовали в официальной группе Ордынского района во «ВКонтакте»:
— В селе Верх-Чик Ордынского района простились с Юрием Касимовым, 1976 года рождения. Юрий Владимирович погиб 10 января 2023 года, выполняя воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Ордынского района Олег Орел выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее НГС писал о том, что бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне специальной военной операции. Это произошло, когда он приехал передать гуманитарную помощь. Никто не пострадал.