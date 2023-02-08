На похоронах было 500 человек: 24-летний мобилизованный из сибирского села погиб в спецоперации

В деревне Ивановка Кыштовского района похоронили погибшего в спецоперации Дениса Хамкова. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Верх-Майзасского сельсовета (куда входит деревня Ивановка), Дениса Хамкова похоронили 5 февраля:
— Родился 29 апреля 1998 года. У него остались мать, отец и сестра — он старший в семье. В 18-м году окончил Новосибирский технический колледж им. Покрышкина. 25 сентября он призывался по повестке, ушел в первых рядах. Похоронен на Ивановском кладбище.
Там же назвали дату гибели Дениса Хамкова — 6 января.
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— Трудолюбивый, скромный, дружелюбный. Очень много друзей у него было на похоронах. Человек 500 минимум было, — добавили в сельсовете.
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