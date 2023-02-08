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Спецоперация на Украине

На похоронах было 500 человек: 24-летний мобилизованный из сибирского села погиб в спецоперации

Похороны Дениса Хамкова прошли в первых числах февраля

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Денис Хамков погиб 6 января

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В деревне Ивановка Кыштовского района похоронили погибшего в спецоперации Дениса Хамкова. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации Верх-Майзасского сельсовета (куда входит деревня Ивановка), Дениса Хамкова похоронили 5 февраля:

— Родился 29 апреля 1998 года. У него остались мать, отец и сестра — он старший в семье. В 18-м году окончил Новосибирский технический колледж им. Покрышкина. 25 сентября он призывался по повестке, ушел в первых рядах. Похоронен на Ивановском кладбище.

Там же назвали дату гибели Дениса Хамкова — 6 января.

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— Трудолюбивый, скромный, дружелюбный. Очень много друзей у него было на похоронах. Человек 500 минимум было, — добавили в сельсовете.

Недавно губернатор Андрей Травников опубликовал видео, как проходит общение по телемосту родственников с мобилизованными на СВО.

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