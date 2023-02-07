Уезжал с гуманитарным грузом. Священнослужитель из Новосибирска погиб в спецоперации

— Руководитель отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством, насельник Николо-Шартомского монастыря иеромонах Дамаскин (Волин) в ноябре 2022 года отправился с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции и там остался для духовного окормления казаков, принимающих участие в боевых действиях, — говорится в сообщении администрации.

