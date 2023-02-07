Уезжал с гуманитарным грузом. Священнослужитель из Новосибирска погиб в спецоперации

В городе Шуя Ивановской области прошло отпевание погибшего в спецоперации 48-летнего иеромонаха Дамаскина (Дениса Волина). Как сообщает администрация Шуйского муниципального района, прощание со священнослужителем прошло 4 февраля. Иеромонах вырос в Новосибирске.
— Руководитель отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством, насельник Николо-Шартомского монастыря иеромонах Дамаскин (Волин) в ноябре 2022 года отправился с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции и там остался для духовного окормления казаков, принимающих участие в боевых действиях, — говорится в сообщении администрации.
Погиб иеромонах Дамаскин 23 января.
— Предположительно отец Дамаскин погиб в Донецкой народной республике, помогая вытаскивать раненых с поля боя, — отмечается на сайте Шуйской епархии.
Там же говорится, что Денис Волин родился в 1974 году в Риге, в четыре года его семья переехала в Новосибирск:
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— Воцерковление и первые монашеские послушания иеромонах Дамаскин проходил в мужском монастыре с. Козиха Новосибирской области. 15 сентября 2002 года архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Амвросий (Щуров) рукоположил его в сан диакона. Местом служения стал Николо-Шартомский монастырь. <…> В 2004 году вместе с другими братьями организовал патриотический отряд «Витязь», где моделировал форму, символику, флаг, формировал дежурство по территории приюта, посещал с детьми воинские части.
По данным Шуйской епархии, отец Дамаскин был руководителем епархиального поискового отряда «Православная дружина в честь благоверного князя Александра Невского» на базе Образовательного учреждения школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре.
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