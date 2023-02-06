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Спецоперация на Украине

34-летнего погибшего в спецоперации похоронили в Новосибирской области — он был бойцом ЧВК

Мужчина погиб в первых числах января

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Максим Приголовкин родился в 1989 году, погиб — в 2023-м

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В Новосибирской области простились с Максимом Приголовкиным — участником спецоперации на Украине. Как сообщает местное издание «Чулымская газета» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты «Чулымская газета»), его похороны состоялись 4 февраля.

— Максим родился и вырос в Чулыме. В ноябре отправился добровольцем в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Погиб 11 января 2023 года, — говорится в сообщении газеты.

Полный тезка Максима Приголовкина (также совпадает дата и место рождения. — Прим. ред.) был приговорен в 2014 году Ленинским районным судом к 3 годам условно с испытательным сроком в 2 года. Согласно приговору, размещенному на сайте суда, Максим Приголовкин приобрел закладку с наркотическим веществом в крупном размере. В приговоре также содержится и другая информация о нем: военнобязанный, ранее не был судим, имеет малолетнего ребенка.

Недавно НГС рассказал о сибиряках, которые не знают о судьбе своих родственников, отбывающих сроки в колониях. Они предполагают, что те могут быть завербованы в ЧВК.

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