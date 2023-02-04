Студентам вузов будут рассказывать о целях спецоперации и санкциях: новости СВО за 3 февраля

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах со следующего учебного года. По словам министра, в нынешней программе курса по истории уже есть раздел про цели и задачи спецоперации. В разрабатываемом учебнике также будут подробно изложены причины спецоперации.

Прокуратура запросила девять лет колонии для блогера Белоцерковской* по делу о фейках про ВС РФ

Для медиаменеджера, журналистки, блогера и автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской* запросили девять лет колонии по делу о фейках про ВС РФ — такое наказание потребовала прокуратура. Как сообщает РИА Новости, дело слушается заочно, сторона защиты заявила о несогласии с позицией гособвинения. По этой статье блогеру грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.