В России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

В пресс-службе Минпромторга РФ подтвердили, что в «Микроне» донастраивают технические процессы «для удовлетворения возросшего спроса», и добавили, что модернизация находится в процессе завершения, а производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось.

Мы направили запрос в пресс-офис предприятия «Микрон», там обещали ответить в течение дня.

