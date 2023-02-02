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В России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

Заявления не принимают с 2 февраля

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Тем, кто подал заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», рекомендуют дождаться ответа от ведомства

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Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации с 2 февраля временно приостановлен. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

— С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен, — говорится на сайте.

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Тем, кто уже подал заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», рекомендуют дождаться ответа от ведомства по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе. А тем, кто подавал заявление не через «Госуслуги» (например, через МФЦ), рекомендуют обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

В Гознаке временное прекращение выдачи загранпаспортов нового образца для россиян объяснили повышенным спросом.

— В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта, — объяснили в компании. — В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы.

В Гознаке рассчитывают, что ситуация восстановится в течение месяца — после того, как перенастройка завершится.

В пресс-службе Минпромторга РФ подтвердили, что в «Микроне» донастраивают технические процессы «для удовлетворения возросшего спроса», и добавили, что модернизация находится в процессе завершения, а производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось.

Мы направили запрос в пресс-офис предприятия «Микрон», там обещали ответить в течение дня.

МФЦМинпромторгЗагранпаспортПортал ГосуслугиЧипыГознакГосуслугиМикрон
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