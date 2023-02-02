В России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации с 2 февраля временно приостановлен. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
— С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен, — говорится на сайте.
Тем, кто уже подал заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», рекомендуют дождаться ответа от ведомства по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе. А тем, кто подавал заявление не через «Госуслуги» (например, через МФЦ), рекомендуют обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.
В Гознаке временное прекращение выдачи загранпаспортов нового образца для россиян объяснили повышенным спросом.
— В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта, — объяснили в компании. — В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы.
В Гознаке рассчитывают, что ситуация восстановится в течение месяца — после того, как перенастройка завершится.
В пресс-службе Минпромторга РФ подтвердили, что в «Микроне» донастраивают технические процессы «для удовлетворения возросшего спроса», и добавили, что модернизация находится в процессе завершения, а производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось.
Мы направили запрос в пресс-офис предприятия «Микрон», там обещали ответить в течение дня.