Путин заявил, что обстрелов приграничных районов России не должно быть: новости СВО за 1 февраля

Журналиста Александра Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии

Басманный суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам колонии по делу в связи с фейками о ВС РФ. Согласно приговору, ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Прокурор запрашивал для журналиста 9 лет колонии.

Дело в отношении Невзорова* возбудили прошлой весной. Поводом стал пост в соцсетях, где журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Невзоров* и его жена Лидия после начала военной операции на Украине не раз публиковали в соцсетях посты с критикой действий российских властей. 4 мая МВД объявило Невзорова* в розыск, а 6 мая Басманный суд заочно арестовал его. В тот же день Минюст внес журналиста в список СМИ-иноагентов.