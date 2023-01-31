«Я не знаю, как они живут на такие зарплаты»: менеджер из России рассказала, как устроилась в Ташкенте и как там относятся к русским

Если честно, до переезда про Узбекистан я не знала ничего, кроме того, что здесь Самарканд, памятник ЮНЕСКО — и всё. Немного погуляла на «Гугл Картах», посмотрела, как тут.



Мы переехали в ноябре 2021 года. И когда всё это началось после 24 февраля , я не уставала благодарить небо за то, что мы уже заняли какое-то место и были чуть в более выигрышном положении, чем многие из тех, кто приехал позже.

