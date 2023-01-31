Добровольцам будут выдавать снаряжение в воинских частях: новости СВО за 30 января

Отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми сохранилась

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми младше 16 лет продолжает действовать. В своем телеграм-канале Картаполов пояснил, что комитет по обороне получил официальный ответ от Минобороны по этому поводу.



— Комитет по обороне получил официальный ответ <...> на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили, — написал Андрей Картаполов.

