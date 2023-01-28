«Обратного билета нет». Красотка-модель рассказала, как улетела жить на остров

Модель из Екатеринбурга Анастасия Горбунова улетела на Шри-Ланку, на острове она не впервые, но в этот раз решила остаться пожить подольше. Девушка рассказала E1.RU, сколько стоит перезимовать в тепле и чем ей нравится жизнь у океана.
— Видимо, все привыкли, что отпуск обычно длится две недели. Я тоже к этому привыкла, но всегда мечтала пожить у моря хотя бы месяц или перезимовать в тепле. Так что я живу здесь, но не переехала, — рассказала Анастасия E1.RU. — На Шри-Ланке я с 11 декабря и обратного билета нет, буду тут, пока не надоест. Решиться поехать в тепло весьма легко. Тут океан, солнышко светит, черепахи плавают.
Анастасия рассказала, что российские туристы могут сделать визу онлайн и находиться на Шри-Ланке в течение 180 дней.
Настя на Шри-Ланке не только отдыхает, но и работает — фотографом.
— К сожалению, тут не так много брендов для сотрудничества для меня как модели, да и, скажем честно, внешность моя не всем брендам подходит. А фотограф на отдыхе всегда актуален. Тем более Шри-Ланка достаточно большая, тут от одной крупной деревни до другой 40–60 километров. И нет такой дикой конкуренции, — рассказала она.
Модель добиралась до Шри-Ланки с двумя пересадками — через Дубай и Мальдивы.
— Билет на Flydubai стоил примерно 500 долларов, и это была весьма утомительная поездка, еще и один рюкзак потеряли и так и не вернули, — заметила она.
По словам Анастасии, жизнь на острове не самая дешевая, в день можно потратить от 25 долларов и до бесконечности. В доме, где остановилась модель, двухкомнатные апартаменты стоят от 1700 долларов в месяц. Она отметила, что снимала квартиру большей площади в Черногории, но стоила она почти в половину меньше. Еду модель готовит дома, это дешевле, чем питаться в кафе.
Девушка отметила, что отправиться в долгий отпуск ей помогло умение копить:
— Всегда, даже когда зарабатывала на первой работе 15 тысяч, я привыкла откладывать на отпуск. Всем советую это делать. Здесь я купаюсь, гуляю, фотографирую. В женском чате Шри-Ланки познакомилась с девушками, проводим встречи. Тут прекрасные места для серфинга, как для новичков, так и для профи. Вообще ланкийский образ жизни и жара делают твою жизнь более расслабленной. Можно уехать вглубь острова, наслаждаться чайными плантациями и горами.
По словам Анастасии, Шри-Ланка похожа на огромный зоопарк: в океане черепахи, с которыми можно плавать рядом, по пляжу ходят вараны, везде гуляют павлины и пальмовые белки, а чуть отойти от океана — можно увидеть слонов и обезьян.
— Шри-Ланка не так развита, как Таиланд и Бали, но тут надо побывать. Здесь нет модных кафе и бич-клабов, но и туристов намного меньше. А еще много пляжей, где почти нет людей, — отметила она.
Модель добавила, что на острове сложно найти привычные россиянам продукты, а те, что продаются, стоят заметно дороже, чем у нас. Например, 100 граммов колбасы можно купить за 400 рублей (в пересчете на нашу валюту), сыр филадельфия — почти за тысячу:
— В магазине за три километра от меня увидела «Сникерс», так радуюсь, когда случайно нахожу что-то привычное. На Шри-Ланке есть сгущенка, ее продают почти везде. Зато дома у меня всегда много экзотических фруктов — манго, ананас и маракуйя.
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