«Обратного билета нет». Красотка-модель рассказала, как улетела жить на остров

Анастасия рассказала, что российские туристы могут сделать визу онлайн и находиться на Шри-Ланке в течение 180 дней.

Настя на Шри-Ланке не только отдыхает, но и работает — фотографом.

— К сожалению, тут не так много брендов для сотрудничества для меня как модели, да и, скажем честно, внешность моя не всем брендам подходит. А фотограф на отдыхе всегда актуален. Тем более Шри-Ланка достаточно большая, тут от одной крупной деревни до другой 40–60 километров. И нет такой дикой конкуренции, — рассказала она.