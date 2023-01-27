«Мать второго сына хоронит». В селе Новосибирской области простятся с погибшим в СВО мобилизованным

Мобилизованный Артем Чурилин из села Верх-Майзас погиб в ходе спецоперации. Это подтвердили в администрации Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района.
— Артема Чурилина вчера привезли, сегодня будут похороны, — отметили в администрации.
Как рассказала корреспонденту НГС сестра Артема, он отправился на СВО в рамках частичной мобилизации. На момент гибели ему было 28 лет.
— Мобилизованный. У него остались жена, ребенок — в Новосибирске они живут. Мать здесь, отца нет, он умер. Светлый человечек, хороший, никто ничего плохого о нем не скажет. Мамин помощничек, последняя надежда, последний сын у нее. Мать второго сына хоронит, — добавила она.
По словам сестры погибшего, первая смерть в семье Чурилиных не была связана со спецоперацией.
— Полтора годика сыну у него. Давно нам сообщили [о смерти Артема], очень давно, мы долго ждали, и только вчера его привезли. Погиб он 5 января, — отметила она.
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