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Спецоперация на Украине

«Мать второго сына хоронит». В селе Новосибирской области простятся с погибшим в СВО мобилизованным

Ему было 28 лет

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У Артема Чурилина остались жена и ребенок, а также мама — она похоронила последнего сына

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Мобилизованный Артем Чурилин из села Верх-Майзас погиб в ходе спецоперации. Это подтвердили в администрации Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района.

— Артема Чурилина вчера привезли, сегодня будут похороны, — отметили в администрации.

Как рассказала корреспонденту НГС сестра Артема, он отправился на СВО в рамках частичной мобилизации. На момент гибели ему было 28 лет.

— Мобилизованный. У него остались жена, ребенок — в Новосибирске они живут. Мать здесь, отца нет, он умер. Светлый человечек, хороший, никто ничего плохого о нем не скажет. Мамин помощничек, последняя надежда, последний сын у нее. Мать второго сына хоронит, — добавила она.

По словам сестры погибшего, первая смерть в семье Чурилиных не была связана со спецоперацией.

— Полтора годика сыну у него. Давно нам сообщили [о смерти Артема], очень давно, мы долго ждали, и только вчера его привезли. Погиб он 5 января, — отметила она.

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