Авиакомпания S7 не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, они находятся на техническом обслуживании, сообщает ТАСС.
В четверг телеграм-канал FrequentFlyers сообщил, что S7 приземлила все самолеты Airbus A321neo. FrequentFlyers связывает приостановку полетов самолетов со сложностями ремонта двигателей Pratt & Whitney и недостатком запчастей. При этом с проблемой столкнулась не только S7, но и другие авиакомпании по всему миру.
— S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону. Самолеты увеличенной емкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса, — цитирует ТАСС пресс-службу S7.
По данным сайта Planespotters, всего в парке авиакомпании восемь самолетов А321neo, все они сейчас не выполняют полеты.