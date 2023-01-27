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Телеграм-каналы сообщили об остановке полетов Airbus A321neo у S7 — что ответили в авиакомпании

Приостановку полетов связывают со сложностью ремонта двигателей

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Airbus A321neo — самый крупный представитель семейства самолетов Airbus A320neo

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Авиакомпания S7 не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, они находятся на техническом обслуживании, сообщает ТАСС.

В четверг телеграм-канал FrequentFlyers сообщил, что S7 приземлила все самолеты Airbus A321neo. FrequentFlyers связывает приостановку полетов самолетов со сложностями ремонта двигателей Pratt & Whitney и недостатком запчастей. При этом с проблемой столкнулась не только S7, но и другие авиакомпании по всему миру.

— S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону. Самолеты увеличенной емкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса, — цитирует ТАСС пресс-службу S7.

По данным сайта Planespotters, всего в парке авиакомпании восемь самолетов А321neo, все они сейчас не выполняют полеты.

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