Цель спецоперации и статья за дискредитацию участников боевых действий: новости СВО за 25 января

Путин назвал цель спецоперации

Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, в очередной раз назвал цель специальной военной операции на Украине.



— Цель [СВО], как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить, — сказал президент.

