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Спецоперация на Украине

«Осталась трехлетняя дочь». 35-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронят в Колывани

Последние годы он жил и работал в Новосибирске

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Сергей Рыжавский-Левченко родился в Казахстане, жил какое-то время в Колывани и последние годы — в Новосибирске

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Сегодня, 25 января, в Колывани пройдут прощание и похороны Сергея Рыжавского-Левченко, погибшего в спецоперации. Как пишет издание Колыванского района «Трудовая правда» (учредитель — ГБУ НСО «Редакция газеты "Трудовая правда"») в официальной группе во «ВКонтакте», погибший был в составе ЧВК «Вагнер».

— Сергей Александрович родился в 1987 году в Казахстане. В 1994 году семья переехала в Колывань, и Сергей пошел в первый класс Колыванской первой школы. Жил и работал в Новосибирске. В ноябре прошлого года мужчина поступил на службу в ЧВК «Вагнер». В зону боевых действий его подразделение прибыло в ноябре, — говорится в сообщении.

Известие о его гибели родственникам сообщили 20 января.

— Родные отзываются о нём как о заботливом сыне, брате, отце. У Сергея Александровича осталась трехлетняя дочь, — отмечается в издании.

Гибель Сергея Рыжавского-Левченко подтвердили в администрации рабочего поселка Колывань и школе, где он учился с 1-го по 7-й классы. Но корреспонденту НГС не смогли сообщить обстоятельств его попадания в ряды ЧВК «Вагнер», а также дату его смерти.

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В картотеке судебных дел Новосибирского областного суда можно найти несколько дел, связанных с полным тезкой погибшего. В 2008 году Октябрьский районный суд вынес Сергею Александровичу Рыжавскому-Левченко обвинительный приговор по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 162), и в этом же году Первомайский районный суд — по статьям «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (п. «а, г» ч. 2 ст. 161) и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 162). В 2011 году приговоры пытались обжаловать в кассации, но суд отказал в этом.

В ноябре 2022 года НГС рассказывал, как в новосибирских колониях вербуют заключенных представители ЧВК «Вагнер».

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