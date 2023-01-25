«Осталась трехлетняя дочь». 35-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронят в Колывани

— Сергей Александрович родился в 1987 году в Казахстане. В 1994 году семья переехала в Колывань, и Сергей пошел в первый класс Колыванской первой школы. Жил и работал в Новосибирске. В ноябре прошлого года мужчина поступил на службу в ЧВК «Вагнер». В зону боевых действий его подразделение прибыло в ноябре, — говорится в сообщении.

