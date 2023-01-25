«Осталась трехлетняя дочь». 35-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронят в Колывани

Сегодня,
— Сергей Александрович родился в 1987 году в Казахстане. В 1994 году семья переехала в Колывань, и Сергей пошел в первый класс Колыванской первой школы. Жил и работал в Новосибирске. В ноябре прошлого года мужчина поступил на службу в ЧВК «Вагнер». В зону боевых действий его подразделение прибыло в ноябре, — говорится в сообщении.
Известие о его гибели родственникам сообщили
— Родные отзываются о нём как о заботливом сыне, брате, отце. У Сергея Александровича осталась трехлетняя дочь, — отмечается в издании.
Гибель Сергея Рыжавского-Левченко подтвердили в администрации рабочего поселка Колывань и школе, где он учился с
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В картотеке судебных дел Новосибирского областного суда можно найти несколько дел, связанных с полным тезкой погибшего. В 2008 году Октябрьский районный суд вынес Сергею Александровичу Рыжавскому-Левченко обвинительный приговор по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (
В ноябре 2022 года НГС рассказывал, как в новосибирских колониях вербуют заключенных представители ЧВК «Вагнер».