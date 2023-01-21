Военного из новосибирской бригады посмертно наградили орденом Мужества — его передали родным

19 января в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде прошла церемония передачи орденов Мужества родным и близким четверых погибших в спецоперации на территории Украины. Среди награжденных посмертно был волгоградец Руслан Усманов, проходивший службу в Новосибирске.
О передаче награды сообщили наши коллеги из V1.RU, которые присутствовали на церемонии.
— Руслан Усманов родился в апреле 1997 года. После окончания Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова службу проходил в
На этой неделе также присвоили посмертное звание Героя России бердчанину Алмазу Сафину — он погиб 14 января.