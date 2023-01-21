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Спецоперация на Украине

Военного из новосибирской бригады посмертно наградили орденом Мужества — его передали родным

Волгоградцу Руслану Усманову было 25 лет

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Награды передавали семьям погибших со всеми почестями

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19 января в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде прошла церемония передачи орденов Мужества родным и близким четверых погибших в спецоперации на территории Украины. Среди награжденных посмертно был волгоградец Руслан Усманов, проходивший службу в Новосибирске.

О передаче награды сообщили наши коллеги из V1.RU, которые присутствовали на церемонии.

— Руслан Усманов родился в апреле 1997 года. После окончания Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова службу проходил в 24-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения, расквартированной в Новосибирской области, — рассказали военные. — Командир группы роты специального назначения 24-й гвардейской отдельной бригады специального назначения старший лейтенант Усманов при выполнении боевой задачи отдал жизнь за Родину, с честью выполнил свой долг, до конца остался верен воинской присяге.

На этой неделе также присвоили посмертное звание Героя России бердчанину Алмазу Сафину — он погиб 14 января.

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