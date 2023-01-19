Военному из Новосибирска присвоили звание Героя России — он погиб в спецоперации

— При исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец с. Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич. Ему было 37 лет. Это тяжелая утрата и непередаваемая боль для всех нас! — говорится в сообщении администрации.

