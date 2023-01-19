Военному из Новосибирска присвоили звание Героя России — он погиб в спецоперации

Президент Владимир Путин присвоил 37-летнему Алмазу Сафину звание Героя России — мужчина погиб в ходе спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте Кремля, а также на сайте администрации Альшеевского района Башкортостана. В последние годы мужчина жил в Бердске и Академгородке.
— При исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец с. Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич. Ему было 37 лет. Это тяжелая утрата и непередаваемая боль для всех нас! — говорится в сообщении администрации.
Как рассказал корреспонденту НГС брат погибшего, Алмаз Сафин жил в Бердске, а последние годы — в Академгородке. Здесь у него остались жена и трое несовершеннолетних детей.
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— В ходе артиллерийского налета старшина Сафин А. М. получил тяжелое осколочное ранение, но, не оставив позиций, продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям. <…> Дома у Героя России остались жена и трое несовершеннолетних детей, — отметили в администрации.
Там же уточняется, что Алмаз Сафин принимал участие в СВО с 30 сентября, погиб 14 января.
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