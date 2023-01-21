«Большая проблема — подобрать штаны». Посмотрите, как живет самая высокая девочка в России

— Она у нас с самого детства такая. Даже в роддоме была самой высокой, большой и тяжелой. На бирке были самые большие показатели у мамы, — вспоминает Денис, папа Дианы. — Она прямо в меня. Такая же — худощавого телосложения, такая же высокая. У меня от моего роста всю жизнь одни только плюсы. Думаю, и у нее так будет. Научу ее, как таким ростом пользоваться.