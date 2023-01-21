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«Большая проблема — подобрать штаны». Посмотрите, как живет самая высокая девочка в России

Видеоистория об уральской школьнице, которая попала в книгу рекордов

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Как живет самая высокая девочка России

Видео: Владислав Шитюк / Городские порталы

Пятиклассница Диана Дальке выделяется среди всех своих сверстниц. Средний рост девочек в ее возрасте — около 150 сантиметров, а у нее — почти 190. Такие параметры помогли школьнице попасть в Книгу рекордов России. Она официально стала самой высокой 11-летней девочкой в стране.

— Она у нас с самого детства такая. Даже в роддоме была самой высокой, большой и тяжелой. На бирке были самые большие показатели у мамы, — вспоминает Денис, папа Дианы. — Она прямо в меня. Такая же — худощавого телосложения, такая же высокая. У меня от моего роста всю жизнь одни только плюсы. Думаю, и у нее так будет. Научу ее, как таким ростом пользоваться.

Диана с одноклассницами

Диана с одноклассницами

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Все штаны для девочек Диане слишком коротки

Все штаны для девочек Диане слишком коротки

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Своим ростом очень Диана гордится. Благодаря ему она попала в волейбольную команду и теперь тренируется в академии Карполя. Даже на площадке она выше всех. Рекордсменка стоит в защите и ловит мячи соперников. Для этого ей даже не приходится прыгать — только руки протянуть.

— Мне нравится мой рост, единственное — бывает большая проблема подобрать штаны. Понравятся какие-нибудь — а они короткие, а если по длине нормально — то широченные, — поделилась девочка.

Диане наперебой звонят модельные агентства — зовут на подиум. Но она отказывается: хочет и дальше расти в спорте. Недавно девочке исполнилось 12 — уже можно тянуться к новому рекорду.

А еще почитайте историю самой маленькой мамы России. Жительница Екатеринбурга с ростом 109 сантиметров родила дочку и тоже попала в книгу рекордов.

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