Куда уехали Noize MC*, Земфира, Парфенов и другие? Показываем на карте самые популярные страны у российских звезд

В 2022 году многие знаменитости покинули Россию после начала спецоперации, вторая волна отъездов началась после начала частичной мобилизации. Мы уже рассказывали, кто из звезд уехал из страны и не собирается возвращаться. Большинство из них приняло такое решение потому, что они высказались против СВО. Почитайте, чем они занимаются сейчас.

