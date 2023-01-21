Куда уехали Noize MC*, Земфира, Парфенов и другие? Показываем на карте самые популярные страны у российских звезд

В 2022 году многие знаменитости покинули Россию после начала спецоперации, вторая волна отъездов началась после начала частичной мобилизации. Мы уже рассказывали, кто из звезд уехал из страны и не собирается возвращаться. Большинство из них приняло такое решение потому, что они высказались против СВО. Почитайте, чем они занимаются сейчас.
Для релокации звезды выбирали самые разные страны: кто-то уехал в Европу, кто-то — в Эмираты, а кто-то — в США. Некоторые открыто говорили о том, куда переехали, у себя в социальных сетях, а другие скрывают (или пытались скрыть) информацию об этом. MSK1.RU собрал на карте места за границей, которые полюбились знаменитостям.
Одной из самых популярных стран для эмиграции стал Израиль. С начала 2022 года туда уехали Алла Пугачева с Максимом Галкиным*, комик Семен Слепаков, солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, режиссер Тимур Бекмамбетов и актер Максим Виторган.
Во Францию перебрались Земфира с Ренатой Литвиновой. По слухам, они до сих пор находятся в этой стране. Туда же переехал и режиссер, бывший художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Серебренников улетел, как только с него сняли судимость. «Гоголь-центр» закрыли в прошлом году, посмотрите, какой ажиотаж был на последнем спектакле. Сам же Серебренников, судя по фотографиям в соцсетях, успел с марта
Не остались без внимания российских звезд и Соединенные Штаты Америки. В эту страну улетела группа Little Big, точнее, ее половина: Илья Прусикин и Соня Таюрская. Кроме них, в США улетели тиктокер Даня Милохин, а еще актер Артур Смольянинов*. На него еще летом завели административное дело о дискредитации Российской армии, а затем его оштрафовали. По словам самого актера, он уехал в Штаты для съемок, однако возвращаться Смольянинов* не торопится. Недавно вышел клип группы «Ногу свело», в котором он играет одну из ролей. Недавно Артур* сделал ряд заявлений в одном из интервью, после чего глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова.
В Литве обосновались Иван Алексеев* (Noize MC) и Лиза Монеточка, которые часто выступают дуэтом на концертах и записывают совместные песни.
Актриса Чулпан Хаматова и кинокритик Антон Долин* поселились в Латвии.
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Многие россияне после объявления частичной мобилизации ринулись в Казахстан и Грузию. В сентябре в Казахстан перебрался и блогер Макс Голополосов (автор YouTube-шоу «+100500»). А в Грузию перевез свою студию журналист Леонид Парфенов. Сейчас он собирается продолжить серию выпусков программы «Намедни» и снять в том числе видео про 2022 год.
Журналист и писатель Михаил Зыгарь* переехал в Германию. Осенью прошлого года Зыгарь* появился в списке авторов, книги которых необходимо убрать с полок магазинов.
* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами в 2022 году.
Ранее мы рассказывали, кто из исполнителей взлетел на теме спецоперации.