В Тогучинском районе похоронили добровольца и контрактника, погибших в спецоперации

Обоим мужчинам, как сообщает издание, было по 31 году. Алексей Горленко ранее служил на морфлоте на Дальнем Востоке.



— Старшина первой статьи, машинист машинной команды электромеханической боевой части малого противолодочного корабля после службы в армии заключил контракт о прохождении военной службы. Погиб наш земляк 27 декабря 2022 года. У Алексея остались сын и дочь, — говорится в сообщении «Тогучинской газеты».

