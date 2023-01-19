В Тогучинском районе похоронили добровольца и контрактника, погибших в спецоперации

В Тогучинском районе недавно простились с двумя погибшими в спецоперации — Алексеем Горленко и Сергеем Колупаевым. Информацию об этом опубликовала «Тогучинская газета» (учредитель — государственное автономное учреждение Новосибирской области «Редакция газеты» «Тогучинская газета»).
Обоим мужчинам, как сообщает издание, было по 31 году. Алексей Горленко ранее служил на морфлоте на Дальнем Востоке.
— Старшина первой статьи, машинист машинной команды электромеханической боевой части малого противолодочного корабля после службы в армии заключил контракт о прохождении военной службы. Погиб наш земляк 27 декабря 2022 года. У Алексея остались сын и дочь, — говорится в сообщении «Тогучинской газеты».
Как сообщили корреспонденту НГС в Кудринском сельсовете, с Сергеем Колупаевым простились
— Он учился у нас в [селе] Шубкино, пошел в школу, потом окончил ее. Затем пошел учиться в аграрный колледж, — рассказали в Кудельно-Ключевском сельсовете, к которому относится Шубкино. — Нашел себе девушку, переехал в Лекарственное. В ноябре он подписал контракт, решил пойти добровольцем. У него остались двое детей.
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