В Госдуме предложили сделать обязательной службу в армии для чиновников

— Это всё слухи. Не слушайте их, — заявил Дмитрий Песков.

Ранее ряд телеграм-каналов и блогеров выдвинули предположения, что президент может сменить статус СВО на контртеррористическую операцию, также появлялась информация о возможной новой волне мобилизации.



В России начнут увеличивать число военнослужащих

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями, а также главнокомандующими видами войск и командующими. Во время совещания глава Минобороны заявил, что в течение 2023–2026 годов численность Вооруженных сил РФ увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих.

